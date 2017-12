Le bureau de presse du Patriarcat œcuménique a publié le communiqué suivant : « Le métropolite de Borispol et de Brovary Antoine, [chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine (Patriarcat de Moscou, ndt], a rendu visite au Patriarcat œcuménique, au Phanar, le 17 décembre. Le métropolite était accompagné de l’archiprêtre Nicolas Danylievitch, vice-président du Département des Affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe d’Ukraine, ainsi que de M. Vadim Novinsky, membre du Parlement ukrainien. La délégation a été reçue par le patriarche œcuménique Bartholomée. Lors de la réunion, qui a eu lieu dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, d’abord dans la Salle du Trône et ensuite dans le bureau patriarcal, des questions d’intérêt commun ont été discutées et des présents ont été échangés. Au préalable, le métropolite et sa suite avaient été invités à un déjeuner en la salle à manger patriarcale, tandis que le matin, avec la bénédiction du patriarche œcuménique, Mgr Antoine avait célébré la divine Liturgie en l’église Saint-André, au métochion de Vatopédi, qui dessert la communauté russophone de Constantinople, avec la sollicitude du Patriarcat œcuménique. Le métropolite Antoine a été accueilli au métochion par l’archevêque de Telmissos Job, hiérarque du Trône œcuménique d’origine ukrainienne, qui lui a adressé une allocution de bienvenue. S’adressant aux medias ukrainiens qui suivaient la visite du métropolite Antoine à Constantinople, le patriarche œcuménique a déclaré- « Nous avons accueilli aujourd’hui au Patriarcat œcuménique une délégation venue d’Ukraine, sous la direction de notre frère le métropolite Mgr Antoine. Nous le remercions pour avoir célébré ce matin dans la communauté russophone de Constantinople et avoir béni les fidèles slavophones. Il a transmis à ces derniers la bénédiction de l’Église, à l’occasion de la fête de la Nativité qui s’approche. Je profite de l’occasion pour envoyer à tout le peuple ukrainien, qui est constitué d’enfants spirituels de l’Église de Constantinople, la bénédiction de celle-ci ainsi que ses prières les plus ferventes pour les fêtes prochaines de la Nativité. Nous souhaitons que la paix règne pendant la nouvelle année, ainsi que l’unité, la stabilité, pour la gloire du Seigneur et le bien de toute l’humanité. Notre Église orthodoxe, comme on le sait, prie pendant chaque office pour la paix du monde entier. Ô combien cette paix doit constituer notre signe distinctif, à nous fidèles orthodoxes. Pour cette raison, je reconduis la délégation de l’Église d’Ukraine, sous la direction de notre frère le métropolite Antoine, avec les meilleurs sentiments de l’Église Mère, avec le souhait de paix et de bienveillance pendant la nouvelle année. Que Dieu soit avec vous, bonnes fêtes ». De son côté, le site officiel du Département des Affaires extérieures ecclésiastiques de l’Église orthodoxe d’Ukraine a apporté les précisions suivantes : « À la rencontre ont participé, [outre le patriarche Bartholomée et le métropolite Antoine ndt] le vice-président du Département des Affaires extérieures ecclésiastiques de l’Église orthodoxe d’Ukraine, l’archiprêtre Nicolas Danylievitch et le député du parlement d’Ukraine V. Novinsky. Du côté du Patriarcat œcuménique ont assisté à l’entretien l’évêque de Telmessos Job (Getcha) et l’archimandrite Bessarion (Komsias). Le métropolite Antoine a transmis au patriarche Bartholomée les salutations de S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre. Il a été question, lors de la rencontre, de l’état des relations interconfessionnelles en Ukraine et de la situation actuelle dans l’Orthodoxie ukrainienne. Le métropolite Antoine a partagé avec le patriarche Bartholomée, ses vues sur les perspectives, ainsi que ses pensées sur l’avenir de l’Église orthodoxe d’Ukraine. En particulier, Mgr Antoine a confirmé que l’Église orthodoxe d’Ukraine était prête à faire tout son possible pour surmonter le schisme. Les interlocuteurs étaient unanimes sur le fait que tout schisme dans l’Église doit être régler sur la base des canons de l’Église, et non sur l’opportunisme politique. Le schisme dans l’Église doit être guéri, surmonté, et non pas être légitimé. Le problème du schisme en Ukraine doit être résolu sur le plan ecclésiologique et non politique. Ce n’est que de cette façon que la résolution de ce problème mènera à l’unité réelle, et non superficielle, de l’Église ».

Sources : 1 et 2