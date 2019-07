Concrètement, la Sainte Communauté communique au ministre l’article publié par l’agence grecque Romfea.gr concernant la visite du métropolite de Loutsk et de Volhynie Michel au Mont Athos. La Sainte Communauté qualifie de « provoquante » l’action du métropolite en question et de sa suite, qui, en tenant le drapeau ukrainien dans leurs mains, ont chanté l’hymne national de leur pays sur le Mont Athos. « Une telle action du métropolite en question, après sa visite à la Sainte Épistasie, constitue une violation de l’article 184 de la charte du Mont Athos, aux termes duquel « toute activité d’endoctrinement et de propagande de nature morale, religieuse, ecclésiastique, sociale, nationale et de tout autre nature au Mont Athos est rigoureusement interdite sous peine d’expulsion » est-il mentionné dans lettre de la Sainte Communauté. Les moines athonites soulignent : « Cet acte est incompatible avec le caractère hésychaste et sacré de notre lieu saint et avec sa tradition plus que millénaire, créant le danger d’un précédent pour la répétition de tels actes venant de quel côté que ce soit, et transfère ici des conflits nationalistes, ceci étant complètement contraire à la charte de la Sainte Montagne ». Enfin, la Sainte Communauté demande au ministère grec des Affaires étrangères de prendre les mesures nécessaires pour prévenir de telles actions à l’avenir afin de préserver intact le caractère du saint lieu.

