Vives réactions en Grèce au logo officiel, sans croix, de la commémoration du 200ème anniversaire de la libération du pays

Le dévoilement du logo officiel qui accompagnera les événements commémorant, l’année prochaine, le 200ème anniversaire du début de la guerre d’indépendance en Grèce, a généré critiques et questions dans différents milieux grecs, la semaine passée. Le Comité « Grèce 2021 » a dévoilé un logo sans la sainte croix, laquelle figure sur le drapeau national depuis son indépendance en 1830 et qui ornait de nombreuses bannières pendant les huit ans des combats sanglants de la nation grecque pour être délivrée du joug ottoman. Outre la croix qui a « disparu », il n’y a aucune trace sur le logo des armes utilisées par les combattants de la liberté, tels que sabres, canons et mousquets. Sont absents également de la déclaration officielle du Comité « Grèce 2021 » les mots « nations » et « occupation ottomane». La plupart des historiens renommés conviennent que la lutte engagée par la nation hellénique contre le pouvoir ottoman comportait une composante religieuse prédominante.

Source (dont illustration)