Voir le documentaire : « Patriarche Bartholomée, une vie, une foi » sur YouTube

Le documentaire « Patriarche Bartholomée, une vie, une foi », diffusé hier sur France 2 dans le cadre de l’émission Orthodoxie, est maintenant accessible en ligne sur la chaîne YouTube officielle de l’émission. Cette production exceptionnelle offre aux téléspectateurs francophones une occasion rare de découvrir la personnalité et le parcours spirituel du patriarche œcuménique de Constantinople.

Dans ce document unique, Sa Sainteté Bartholomée Ier s’ouvre pour la première fois au public francophone à travers un entretien exclusif mené par le père Jivko Panev. L’émission Orthodoxie invite chaleureusement les spectateurs à visionner ou revisiter ce documentaire enrichissant.

Pour soutenir la diffusion de ce contenu de qualité, plusieurs actions simples sont encouragées : « liker » la vidéo, l’enregistrer dans vos favoris, et surtout partager le lien sur vos différentes plateformes – blogs, sites internet et réseaux sociaux. Ces gestes, qui peuvent paraître anodins, participent activement au rayonnement de l’orthodoxie dans l’espace numérique.

Le soutien à la chaîne Orthodoxie sur YouTube revêt une importance particulière dans le contexte actuel. Alors que les discussions spirituelles et les échanges théologiques se déplacent de plus en plus vers les plateformes numériques, il devient essentiel que la tradition orthodoxe maintienne une présence forte et accessible en ligne. En contribuant à la visibilité de ces contenus, chacun participe à garantir que l’orthodoxie dispose d’espaces d’expression reconnus où la richesse de cette tradition millénaire peut être partagée avec le plus grand nombre.