L’émission de télévision « Orthodoxie » (France 2) du 3 mars : « Nous sommes ce que nous mangeons — Jeûner en Carême »

Une excellente émission !

Jusqu’au 2 avril, il est possible de voir en ligne l’émission Orthodoxie sur France 2 du dimanche 3 mars. Elle a pour thème « Nous sommes ce que nous mangeons — Jeûner en Carême ». Une réussite ! Le nouveau producteur, le père Jivko Panev, et la nouvelle réalisatrice, Véronick Beaulieu, ont parfaitement su rendre l’atmosphère de paix, de recueillement et d’approfondissement du simple du skite Sainte-Foy dans les Cévennes. Outre de belles images, les paroles éclairantes des uns des autres, le dépouillement des gestes, les sons et la musique sont autant de témoignages très signifiants et d’enseignements qui incitent au recentrage vers l’essentiel. Paradoxalement, il est beaucoup question d’alimentation, mais avec une approche bien différente de l’ordinaire qui fait que la nourriture, par le juste rapport avec celle-ci, devient éveil intérieur, communion avec la Création et le(s) prochain(s), avec une démarche d’authentique respect de la nature qui donne alors le meilleur d’elle-même à l’être humain. Toutes choses au cœur de la tradition orthodoxe.

Christophe Levalois