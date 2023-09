Voir ou revoir : « les saints de la terre d’helvétie » orthodoxie france 2

Découvrez la riche tradition de l’orthodoxie en Suisse dans l’émission spéciale « Les saints de la Terre d’Helvétie ». Cette émission met en lumière le respect et l’honneur portés aux saints suisses tels que Saint Maurice, Saint Maire, Saint Felix, Exuperantius et Sainte Regula dans les paroisses orthodoxes suisses.

À Zurich, une procession orthodoxe est dédiée à certains de ces saints, tandis qu’à Vevey, une icône célèbre « tous les saints qui ont fleuri sur la terre d’Helvétie ». L’émission rappelle également le service religieux dédié aux saints suisses composé par le métropolite Ambroise, ancien évêque de Vevey. Ce service, qui se déroule lors du Jeûne fédéral, met en avant le lien profond entre l’orthodoxie et la Suisse. L’émission conclut en soulignant comment la foi orthodoxe s’est enracinée profondément dans la culture et la terre helvétiques. N’hésitez pas à visionner cette émission, qui vous fera voyager à travers la spiritualité et la culture helvétiques, disponible en ligne et sur France 2 replay jusqu’au 3 octobre 2023.