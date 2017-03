28 mars

GRAND CARÊME

Saint Hilarion le jeune, abbé du monastère de Pélécète en Bithynie, confesseur (vers 754) ; saints Jonas et Barachise (330) ; sainte Gundelinde, abbesse de Bas-Moutier en Alsace (750) ; saint Étienne, thaumaturge, abbé du monastère de Triglium, confesseur (815) ; saint martyr Boïan de Bulgarie (vers 830) ; saint Eustrate, moine et martyr des Grottes de Kiev (1097) ; saint Hilarion de Gdov (1476) ; saints néo-martyrs de Russie : Nicolas (Postinikov), confesseur, prêtre (1931), hiéromartyre Basile (Malinine), prêtre (1938), martyr Jean (Tchernov) (1939).

SAINT HILARION LE JEUNE

Ayant pris sur lui le joug du Christ dès son enfance, saint Hilarion se purifia de toutes les passions par l’ascèse et la prière continuelle. Il était si compatissant envers les pauvres, qu’il lui arrivait souvent de leur donner son seul vêtement et de continuer, nu, sa route. Humble, affable et d’humeur toujours enjouée, il fut placé à la tête du monastère du Pélécète, au Mont Olympe de Bithynie, au temps de la persécution iconoclaste. Son expérience de la contemplation de l’image du Christ déposée en lui, lui permit de confesser avec audace le bien-fondé de la vénération des saintes icônes et de supporter maintes persécutions de la part des tyrans (vers 754). En récompense de tous ces combats pour la vertu et la vérité, Dieu lui accorda la gloire éternelle et fit jaillir de son tombeau quantité de miracles.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de saint Hilarion, ton 8

En toi, vénérable Père, la divine Image se reflète exactement: / afin de lui ressembler, tu as pris ta croix et tu as suivi le Christ; / et par ta vie tu nous apprends à mépriser la chair, qui passe et disparaît, / pour s’occuper plutôt de l’âme qui vit jusqu’en la mort et par-delà; / c’est ainsi que ton esprit se réjouit, / saint Hilarion, avec les Anges dans le ciel.

Kondakion de saint Hilarion, ton 4

Au Seigneur tu as consacré ta vie, Bienheureux, et tu fus vraiment un excellent prêtre du Christ; après d’innombrables et pénibles efforts, joyeusement tu es passé vers les demeures du ciel et maintenant tu fais jaillir sur nous des flots de guérisons.

LECTURE DES PROVERBES (Proverbes VIII, 1-21)

Tu proclameras la Sagesse, afin que la prudence t’obéisse. Car elle se tient sur les cimes des monts ;

elle est debout au milieu des sentiers.

Elle s’assied devant les portes des riches, et à l’entrée des villes, elle chante.

C’est vous, ô hommes, que J’appelle ; J’élève ma voix devant les fils des hommes. Comprenez, innocents, la subtilité ; et vous, ignorants, déposez la science en votre cœur. Écoutez-moi ; car Je vais dire des choses saintes,

et proférer de mes lèvres la justice.

Car ma langue va méditer la vérité, et J’ai en abomination les lèvres menteuses.

Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice ;

en elles rien d’oblique et de tortueux.

Elles sont toutes offertes à ceux qui comprennent,

et justes pour ceux qui trouvent la Sagesse.

Recevez l’instruction et non l’argent,

et la science plutôt que l’or raffiné.

Car la sagesse a plus de prix que les pierres précieuses,

et rien de ce que l’on estime de plus précieux ne la vaut.

Moi, la Sagesse, J’ai demeuré avec le conseil et le savoir ;

J’ai appelé à moi l’intelligence.

La crainte du Seigneur hait l’iniquité,

et l’insolence, et l’orgueil et les voies des méchants ;

et moi aussi, Je hais les voies tortueuses des méchants.

C’est à moi le conseil et la fermeté,

à moi la prudence, à moi la force.

Par moi, les rois règnent, et les princes écrivent des jugements équitables. Par moi, les grands sont glorifiés ;

par moi, les monarques commandent à la terre.

Moi J’aime ceux qui m’aiment,

et ceux qui me cherchent me trouvent.

De moi dépendent la fortune et la gloire,

et les grandes richesses et la justice.

Mieux vaut recueillir mes fruits que de l’or et des pierres précieuses,

et mes rejetons sont meilleurs que l’argent le plus pur.

Je me promène dans les voies de l’équité,

et Je reviens par les voies de la justice ;

pour distribuer à ceux qui m’aiment une part de mes richesses,

et remplir de biens leurs trésors.