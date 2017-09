Cours gratuits de musique byzantine pour francophones (2017-2018)

L’inscription à l’École de l’hymnodie ecclésiastique de la Métropole de Rhodes et à l’École de musique byzantine du Conservatoire Corelli est ouverte! Les cours sont gratuits!

L’école s’adresse à tous les croyants orthodoxes (hommes et femmes, garçons et filles) de la Métropole de Rhodes, mais aussi en Grèce, en Europe et partout dans le monde, qui souhaitent apprendre le chant et la pratique de la psaltique ecclésiastique byzantine dans nos églises et paroisses indépendamment du sexe et de l’âge. Toutes les leçons sont offertes gratuit.

L’enseignement de l’hymnologie orthodoxie grecque est organisé en :

1. Enseignement de l’hymnologie ecclésiastique orthodoxe pour les chanteurs amateurs hommes et femmes, (aussi en anglais et en français). Toutes les leçons sont gratuites,

2. École de musique byzantine du Conservatoire Corelli pour ceux qui souhaitent approfondir la théorie et l’art psaltique. Il s’agit d’un cursus de quatre ans ou de cinq ans qui mène à des diplômes : un certificat de chanteur/euse de pupitre de paroisse et un diplôme d’enseignant/e en théorie de musique byzantine. Tous les cours sont offerts gratuitement,

3. Création de chœur byzantin pour adultes ou enfants et mixte.

Comment s’inscrire ?

L’inscription à la nouvelle année scolaire 2017-2018 est en cours. Vous pouvez nous consulter sur le site !

Information – Inscription pour l’Europe, l’Amérique, l’Afrique, l’Asie et l’Australie: veuillez contacter le père archimandrite Amphilochios Pikias (téléphone portable: +306972464693, e-mail: amphilochiospikias@yahoo.gr) afin de recevoir toute autre information.

Nous appelons tous les chrétiens orthodoxes, en particulier nos jeunes, qui aiment le Christ et son Église, la musique des anges et des saints, à s’inscrire à l’École de l’hymnodie ecclésiastique et à l’École de musique byzantine du Conservatoire Corelli, contribuant ainsi au renouvellement des chantres et chœurs de nos paroisses et en propageant l’art psaltique florissant de Saint-Jean Damascène.