L’archiprêtre Vladimir Vorobiev, recteur de l’Université orthodoxe Saint-Tikhon de Moscou : «Nous récoltons les fruits de l’expérience athée»

Dans une interview au journal russe «Argumenty i Fakty», l’archiprêtre Vladimir Vorobiev, recteur de l’Université orthodoxe Saint-Tikhon de Moscou, donne son opinion au sujet de la jeunesse et de l’éducation en Russie :

– Vous vous êtes engagés depuis déjà 25 ans dans le domaine de la pédagogie. La jeunesse a-t-elle changé pendant cette période ?

– Maintenant, dans toute la société, mais particulièrement dans les églises, on peut voir de plus en plus de familles nombreuses, et ce sont de bonnes familles. Mais les parents, pour la plupart, sont des néophytes, c’est-à-dire qu’ils ont découvert la foi alors qu’ils étaient déjà à l’âge adulte, ayant été élevés dans des familles athées. Aussi, les femmes élèvent leurs enfants de la même façon qu’elles l’ont été par leur mères. Et il s’avère donc que souvent ces nouvelles mamans ne savent pas éduquer leurs enfants dans l’esprit traditionnel orthodoxe, elles ne savent tout simplement pas comment faire. C’est pour cette raison que même la jeunesse actuelle qui va à l’église n’est souvent pas telle qu’on voudrait qu’elle soit. En général, la jeunesse offre un spectacle absolument triste, voir même catastrophique.

– Mais n’en sommes pas nous-mêmes responsables ?

– Bien sûr, la faute revient à l’ancienne génération, aux grand-mères et grand-pères actuels, aux arrière-grands-mères et aux arrière-grands-pères, qui ont rejeté l’Église, qui ont oublié ce qu’est la foi et la moralité chrétiennes. Voici que maintenant le peuple et l’État récoltent les fruits de l’expérience athée.

– Les gens parlent de plus en plus mal leur langue maternelle. Pourquoi ?

– L’une des raisons est la tendance pathologique des Russes à penser que tout est chez nous pire que chez les autres peuples, et à singer l’Occident. Dites-moi pourquoi, en Russie, il y a des enseignes en anglais dans les rues ? De toute évidence, on est certain que c’est plus attirant pour les Russes ! C’est ainsi que l’on exploite la psychologie servile. C’est très triste et mène à ce que de très nombreux mots étrangers pénètrent dans la langue russe. Ce sont naturellement les médias qui y contribuent beaucoup. Il y a encore un grand malheur, il s’agit de la «nouvelle langue» [language de style bureaucratique bourré de mots étrangers], le style lapidaire de l’ordinateur, celui-ci étant naturellement fatal pour la langue. Et la dernière cause, l’époque technocratique actuelle, qui se fait souvent ressentir de façon catastrophique dans le domaine des sciences humaines. Il y a moins d’écrivains, les gens lisent moins, on regarde de plus en plus la télévision, l’ordinateur. Demandez aux étudiants : avez-vous lui Tolstoï, Dostoïevski, Pouchkine? Il s’avère qu’un grand nombre d’entre eux ne les ont jamais lus et qu’ils n’ont pas l’intention de les lire. Même à l’époque du pouvoir soviétique, il y avait une aspiration à la véritable culture dans la jeunesse, tandis que maintenant, pour celle-ci, la culture se limite aux données que l’on peut obtenir à l’aide de quelques «clics» rapides sur internet.

– On parle maintenant du danger des gadgets, des réseaux sociaux, on effraye les parents avec les «baleines bleues» [jeu informatique qui, selon certains, mènerait au suicide des adolescents, ndt]. Le danger n’est-il pas exagéré ?

– Chez nous (à l’Institut Saint-Tykhon), naturellement, il y a moins de tels cas, car ce sont des enfants d’une certaine catégorie de familles qui fréquent l’Institut orthodoxe. Mais il y a aussi chez nous des étudiants dont les sens moraux sont peu développés. Même sans «baleines bleues», il est terrible de voir qu’un enfant moyen ne peut plus vivre sans internet, sans réseaux sociaux. C’est une calamité réelle. Je me suis intéressé spécialement à ce que l’on faisait à ce niveau dans les pays européens et en Amérique. En Angleterre, par exemple, dans les collèges célèbres qui ont une histoire séculaire, les étudiants n’ont pas droit de porter sur eux un téléphone. Ils vivent en pensionnat, et il ne peut y avoir là ni internet, ni ordinateur, ni téléphone. Afin de parler avec leur famille au téléphone mobile, une autorisation spéciale est nécessaire, et la conversation est surveillée. Ils travaillent à l’ordinateur dans une grande salle, où se trouve de façon permanente un inspecteur: il voit sur l’écran qui fait quoi. Il n’y a aucun jeu, aucun réseau social, on ne peut que travailler avec l’ordinateur.

– Êtes-vous partisan ou adversaire de «l’examen d’État unifié» [examen final des établissements secondaires, unifié pour toute la Fédération de Russie, ndt]?

– Le passage à l’examen l’examen d’État unifié ne me plait pas, mais il faut bien se soumettre à la loi. Je pense que les réformes actuelles de l’instruction ont détruit dans une proportion significative ce qui a été accumulé par nos ancêtres. Du temps du pouvoir soviétique, nous avions un système d’instruction qui n’était pas mauvais. Son défaut principal et destructeur était l’athéisme. Mais le système russe actuel d’instruction est également construit sur une plateforme athée. Le système orthodoxe d’instruction que nous nous efforçons de mettre en forme et de développer de toutes les façons possibles, ne peut, assurément, remplacer immédiatement la tradition funeste qui s’est créée au temps du pouvoir soviétique. Toute instruction, même technique ou concernant les sciences naturelles, doit être basée sur une certaine conception du monde. Il y a quelques temps, j’ai lu les résultats d’une enquête statistique. Elle donnait une conclusion intéressante : la condition principale à la survie d’un État dans le monde contemporain est la qualité de son sytème éducatif. Mais si, auparavant, l’instruction était donnée sur le fondement d’une vision du monde chrétienne, aujourd’hui, celle-ci est matérialiste. Or, renoncer à tout ce qui a été créé à l’époque chrétienne, cela signifie anéantir la culture. Ces strates culturelles qui ont été créées par le christianisme ne sont pas seulement les racines de la culture contemporaine, mais son contenu. Particulièrement en Russie. Jusqu’à la révolution, l’État était orthodoxe, les délégations de pouvoir dans l’État se faisaient principalement sur la base de l’éthique orthodoxe. Toute la perception de la vie était chrétienne. Liquider la conception chrétienne du monde équivaut à l’assassinat de la culture. Et nous sommes malheureusement les témoins vivants de la réalisation de cette loi. La société soviétique a commencé graduellement à renoncer aux commandements chrétiens – ne vole pas, ne tue pas, ne commets pas d’adultère. Et qu’en est-il advenu ? La nation s’est retrouvée à la limite de l’extinction.

Source