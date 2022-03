Sur ses 3 séances uniques qui s’est joué ce week-end sur 120 salles a rassemblé près de 7000 spectateurs. En certains endroits, le film s’est joué à guichet fermé. Grâce à cela, 27 salles vont proposer quelques séances supplémentaires cette semaine et 3 nouvelles salles ont accepté de le programmer.

Pour découvrir la séance la plus proche de chez vous, c’est ici :

On vous rappelle qu’il n’y a plus de pass exigé à l’entrée et qu’on n’est plus tenu de porter le masque dans les salles obscures !

Si vous ne trouvez pas de séances proches de chez vous, inscrivez-vous ici et mobilisez votre entourage proche pour qu’il s’inscrive également. Dès que le seuil de 50 personnes est atteint dans une même ville, le distributeur SAJE contactera au cinéma de proposer une ou plusieurs séances et il vous préviendra.