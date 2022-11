￼Colloque : « Du bon usage des droits humains dans la République – Les Jeunes privés de liberté. Quel avenir ?  » – le 6 décembre 2022 

L’association catholique Justice et Paix France dont la mission est de promouvoir et de réaliser, dans des perspectives chrétiennes, toutes activités concernant le développement, les droits humains, la justice, la paix, la sauvegarde de la Création, ce, en lien avec toute organisation qui défend ces mêmes valeurs ainsi qu’avec les acteurs de la société civile, s’est saisi de l’exceptionnelle opportunité d’une rencontre de Mme Dominique Simonnot, contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) avec Yves Rolland, président de l’ACAT-France, P. Marc Génin, prêtre orthodoxe, aumônier de prison et Jean-Louis Daumas, ex directeur de la PJJ. Le colloque est organisé en partenariat de l’ACAT et la Métropole orthodoxe grecque de France.

Débat animé par Dominique Quinio, journaliste, ancienne directrice du journal La Croix membre du CCNE, membre de Justice et Paix France.

6 décembre 2022 19 h – 20 h 45

Conférence des Évêques de France 58 av de Breteuil Paris VIIe.

Inscriptions : justice.paix@cef.fr