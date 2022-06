￼Le patriarche œcuménique reçoit le titre de professeur honoraire de l’Université ouverte hellénique d’Athènes

Le Patriarche œcuménique Bartholomée est à Athènes depuis hier. Après son arrivée dans l’après-midi, il s’est rendu dans les bureaux l’Archevêché d’Athènes, où il a rencontré l’archevêque d’Athènes et de toute la Grèce, Jérôme.

Le patriarche assistera à la cérémonie aujourd’hui, vendredi 17 juin à 19h00, au Zappeion Hall de l’Université ouverte hellénique, où il sera nommé professeur honoraire. La date de la cérémonie de remise du titre de professeur honoraire au patriarche n’a pas été choisie par hasard, puisqu’elle coïncide avec la Journée mondiale contre la désertification et la sécheresse. Le patriarche Bartholomée, connu comme le « patriarche vert », prononcera un discours intitulé « Décalogue de l’écologie sociale » à la fin de la cérémonie.

Il convient de noter que l’attribution du titre de professeur honoraire est la plus haute distinction académique et souligne la contribution de longue date et multiforme du patriarche, documentée au niveau international, à la protection et à la valorisation de l’environnement. La cérémonie sera retransmise en direct depuis la chaîne officielle de l’Université ouverte hellénique sur youtube :