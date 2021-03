11 webinaires sur le chant liturgique

Le Comité paneuropéen de la musique d’église, formé à la suite du succès de la Conférence de musique liturgique, qui s’est tenue à Londres en janvier 2020, a pour mission de poursuivre et de maintenir les meilleures traditions musicales liturgiques tout en améliorant le niveau du chant choral dans les paroisses européennes de tradition orthodoxe russe. À ce titre, il propose des formations des chefs de chœur, des chanteurs et des lecteurs. Ainsi, il lance une série de 11 webinaires sur divers sujets pratiques. Les webinaires auront lieu un jeudi sur deux à partir du 11 mars à 20h00 via Zoom. La durée de chaque session est de 1,5 heure. Ce temps comprend la partie théorique et la communication avec le public. Frais de participation 6,99 € par webinaire. Avec une inscription unique pour 5 webinaires ou plus, une réduction de 20 % du coût total est accordée. Avec une inscription unique à tous les webinaires de la saison (11 leçons), le coût total est de 57,99 €. Pour vous inscrire en ligne et consulter le programme des webinaires, cliquez ICI !