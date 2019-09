La procession en l’honneur du 295èmeanniversaire de la translation des reliques de S. Alexandre de la Neva a eu lieu le 12 septembre à Saint-Pétersbourg. 115 000 fidèles ont pris part à la procession. Celle-ci était constituée de deux colonnes : une grande – depuis l’église de N.D. de Kazan, et une petite – depuis l’église de la Sainte-Trinité de la Laure Saint-Alexandre-de-la-Neva. La première procession s’est acheminée le long de la perspective Nevski avec l’icône de la Mère de Dieu de Kazan et était présidée par le métropolite de Saint-Pétersbourg et de Ladoga Barsanuphe. La deuxième, avec les reliques du saint, avait à sa tête le supérieur de la Laure, l’évêque de Kronstadt Nazaire. Les deux colonnes se sont rejointes sur la place Alexandre-Nevski, où un office d’intercession a eu lieu. Les participants de l’événement étaient les représentants du clergé du diocèse de Saint-Pétersbourg, les étudiants des écoles ecclésiastiques de la vie, les fidèles de Saint-Pétersbourg, de nombreux pèlerins de la région et d’autres endroits de Russie. Une délégation de Serbie avec, à sa tête le ministre des affaires religieuses, Mileta Radojević, était également présente. La translation des reliques de S. Alexandre de la Neva eut lieu sur l’ordre de l’empereur Pierre le Grand. Elle partit de la ville de Vladimir le 11 août 1723 et arriva à Saint-Pétersbourg le 30 août 1724 (selon l’ancien calendrier, i.e. le 12 septembre selon le nouveau). La procession a été instituée en 1743 par l’impératrice Élisabeth Petrovna. Cette tradition, interrompue après la révolution d’octobre, a été réinstituée en 2013, à l’occasion du 300èmeanniversaire de la Laure Saint-Alexandre-Nevski.

