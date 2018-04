13 avril

Fête de la Source Vivifiante de la Mère de Dieu.

Saint Artémon, prêtre de Laodicée, martyr à Césarée (303) ; saint Crescent, martyr en Lycie, sainte martyre Thomaïs (476) ; saint Romain, évêque de Metz (489) ; saint Mars, ermite près de Clermont (530) ; sainte vénérable martyre Marie (Testov) (1941).

SAINT ARTÉMON DE LAODICÉE

Saint Artémon était un prêtre avancé en âge et respecté de l’Église de Laodicée, en Phrygie. Au temps de la persécution de Dioclétien, il entra un jour, en compagnie de son évêque Sisinios, dans le temple d’Artémis et renversa les idoles. En apprenant cela quelque temps plus tard, lors de son passage dans la ville, le préfet Patricios décida d’exterminer la communauté chrétienne. Mais une grave maladie l’empêcha de réaliser son dessein. Désespérant de la médecine, il envoya un messager auprès de l’évêque pour demander sa prière, promettant, en cas de guérison, de lui offrir une statue d’or. Il recouvra effectivement la santé, grâce à la prière de l’Église, mais resta obstinément dans son impiété. Sur la route du retour vers Césarée, Patricios rencontra Artémon et voulut le contraindre à sacrifier. Le vieillard lui répondit : « J’ai passé seize ans à lire les livres saints au peuple de Dieu, vingt-huit ans comme diacre, et vingt-cinq ans comme prêtre à enseigner la piété. Comment pourrais-je maintenant sacrifier aux idoles ? » Finalement, il feignit d’accepter et se fit conduire au temple d’Asclépios. Il brisa les gigantesques statues qui s’y trouvaient, déclenchant la fureur du préfet. Après lui avoir fait déchirer les chairs, Patricios ordonna de le faire rôtir sur un gril. Une des biches qui avait coutume d’accompagner le saint prit alors une voix humaine pour blâmer la cruauté du magistrat. Un soldat décocha une flèche contre l’animal, mais celle-ci alla percer un auxiliaire du préfet, qui mourut sur le coup. On voulut ensuite jeter le saint dans un chaudron plein de poix bouillante, mais le préfet y tomba lui-même et y trouva lamentablement la mort. Pendant ce temps, près d’une source qui avait jailli miraculeusement, le saint baptisait les païens qui s’étaient convertis devant de telles merveilles. Ayant ainsi glorieusement achevé sa mission, saint Artémon fut ensuite exécuté à Balbine, en Asie .

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Martyricon du ton occurent

LECTURE DES PROVERBES (XV, 20 – XVI,9)

Le fils sage réjouira son père ;

le fils insensé se moque de sa mère.

Les voies de l’insensé manquent de sagesse ;

l’homme prudent va droit son chemin.

Ceux qui n’honorent pas l’assemblée des anciens sont en désaccord ; le conseil demeure dans le cœur des sages.

Le méchant n’obéit pas à la raison ;

il ne dira rien qui soit à propos et utile au bien public.

Les pensées du sage conduisent à la vie ;

par elles il se détourne de l’enfer.

Le Seigneur abat les maisons des superbes ;

il affermit l’héritage de la veuve.

Les desseins iniques sont en abomination au Seigneur ;

les discours des hommes purs sont vénérés.

Il se perd lui-même celui qui se laisse gagner par des présents ;

celui qui les repousse avec indignation est sauvé ;

les péchés sont purifiés par la foi et l’aumône ;

tout homme se préserve du mal par la crainte du Seigneur.

La foi est le sujet des méditations des cœurs justes ;

de la bouche des impies sortent des paroles coupables.

Les voies des hommes justes sont agréables au Seigneur ;

en les suivant, les ennemis mêmes deviennent amis.

Dieu s’éloigne des méchants ;

Il exaucera les vœux des justes.

Mieux vaut petite récolte avec la justice,

que grande abondance avec l’iniquité.

Que le cœur de l’homme ait des pensées de justice, afin que Dieu le fasse cheminer dans la droite voie.

L’œil réjouit le cœur par la vue des belles choses,

et la bonne renommée engraisse les os.

Celui qui repousse les corrections est ennemi de soi-même ; celui qui se rend aux réprimandes aime son âme. La crainte du Seigneur est enseignement et sagesse ; les plus grands honneurs lui seront rendus.

Toutes les œuvres de l’homme humble

sont rendues manifestes auprès de Dieu, mais pour les impies, ils périssent en un jour fatal.

Tout homme au cœur hautain est impur devant Dieu ;

celui qui, ayant une pensée injuste, met sa main dans la main d’autrui, ne sera pas innocent pour cela.

Pratiquer la justice, c’est le commencement de la bonne voie,

plus agréable à Dieu que le sacrifice des victimes.

Celui qui cherche le Seigneur trouvera la science et la justice ;

ceux qui Le cherchent avec droiture trouveront la paix.

Toutes les œuvres du Seigneur sont selon la justice.

L’impie est réservé pour un jour fatal.