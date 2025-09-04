Découvrez l’Orthodoxie : un cycle de conférences gratuit avec l’Archiprêtre Nicolas Rehbinder

L’Église orthodoxe vous invite à approfondir votre connaissance de la foi orthodoxe à travers un cycle de conférences exceptionnel animé par l’Archiprêtre Nicolas Rehbinder. Cette série de rencontres, accessible à tous et entièrement gratuite, débutera le jeudi 2 octobre à 19h30.
Un programme riche et complet
Ce parcours de formation spirituelle abordera les fondements essentiels de l’Orthodoxie à travers trois grands axes :
La foi orthodoxe
- L’Église primitive et son organisation
- Le symbole de Nicée-Constantinople
- Les grands conciles œcuméniques
- La vénération des icônes et leur signification
La liturgie orthodoxe
- Introduction historique et symbolismes
- Les cycles liturgiques et leur contenu
- La liturgie quotidienne : vigile, vêpres, matines et heures canoniales
- Les grandes fêtes du calendrier orthodoxe
Les sacrements
- L’Eucharistie, cœur de la vie chrétienne
- Les autres sacrements de l’Église
Pour ceux qui souhaitent rejoindre l’Orthodoxie
Le cycle se conclura par une catéchèse baptismale spécialement destinée à ceux qui désirent rejoindre l’Orthodoxie par le baptême ou la chrismation. Cette formation préparatoire accompagnera les candidats dans leur cheminement spirituel vers l’entrée dans l’Église orthodoxe.
Modalités pratiques
Quand : Tous les jeudis à partir du 2 octobre
Horaire : 19h30
Format : En distanciel via Zoom
Participation : Libre et gratuite
Inscription
Pour participer à ce cycle de conférences, il suffit de prendre contact :
- Email : khram3sv@gmail.com
- Téléphone : +33 6 07 96 60 70
N’hésitez pas à transmettre cette invitation à toute personne intéressée par la découverte ou l’approfondissement de la tradition orthodoxe. Ces conférences s’adressent aussi bien aux fidèles orthodoxes qu’aux personnes en recherche spirituelle ou simplement curieuses de mieux connaître cette riche tradition chrétienne.