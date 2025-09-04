Découvrez l’Orthodoxie : un cycle de conférences gratuit avec l’Archiprêtre Nicolas Rehbinder

L’Église orthodoxe vous invite à approfondir votre connaissance de la foi orthodoxe à travers un cycle de conférences exceptionnel animé par l’Archiprêtre Nicolas Rehbinder. Cette série de rencontres, accessible à tous et entièrement gratuite, débutera le jeudi 2 octobre à 19h30.

Un programme riche et complet

Ce parcours de formation spirituelle abordera les fondements essentiels de l’Orthodoxie à travers trois grands axes :

La foi orthodoxe

L’Église primitive et son organisation

Le symbole de Nicée-Constantinople

Les grands conciles œcuméniques

La vénération des icônes et leur signification

La liturgie orthodoxe

Introduction historique et symbolismes

Les cycles liturgiques et leur contenu

La liturgie quotidienne : vigile, vêpres, matines et heures canoniales

Les grandes fêtes du calendrier orthodoxe

Les sacrements

L’Eucharistie, cœur de la vie chrétienne

Les autres sacrements de l’Église

Pour ceux qui souhaitent rejoindre l’Orthodoxie

Le cycle se conclura par une catéchèse baptismale spécialement destinée à ceux qui désirent rejoindre l’Orthodoxie par le baptême ou la chrismation. Cette formation préparatoire accompagnera les candidats dans leur cheminement spirituel vers l’entrée dans l’Église orthodoxe.

Modalités pratiques

Quand : Tous les jeudis à partir du 2 octobre

Horaire : 19h30

Format : En distanciel via Zoom

Participation : Libre et gratuite

Inscription

Pour participer à ce cycle de conférences, il suffit de prendre contact :

Email : khram3sv@gmail.com

khram3sv@gmail.com Téléphone : +33 6 07 96 60 70

N’hésitez pas à transmettre cette invitation à toute personne intéressée par la découverte ou l’approfondissement de la tradition orthodoxe. Ces conférences s’adressent aussi bien aux fidèles orthodoxes qu’aux personnes en recherche spirituelle ou simplement curieuses de mieux connaître cette riche tradition chrétienne.