260 millions d’orthodoxes ont chanté l’hymne pascal dans le monde entier, malgré les églises fermées et les interdictions

À Constantinople

« Rien ni personne, aucune catastrophe naturelle, aucune pandémie, aucune épreuve, aucun empêchement humain ou autre ne peuvent nous séparer de notre foi dans le Christ ressuscité » a déclaré, de façon caractéristique, le patriarche œcuménique Bartholomée. À Constantinople, mais aussi dans toutes les paroisses orthodoxes de Turquie, les offices ont été célébrés à huis clos, en raison des mesures strictes imposées par le gouvernement. En outre une interdiction générale de circulation était en vigueur le week end passé dans le pays. Qui plus est, sur la recommandation du Patriarcat œcuménique, tous les diocèses du Trône œcuménique dans le monde entier, depuis les États-Unis jusqu’en Australie, en Grande-Bretagne, dans les pays scandinaves et en Asie, les églises ont fonctionné sans fidèles. Les archevêques, métropolites et autres membres du clergé ont chanté les hymnes de Pâques, relayés par les chaînes télévisées, radio et internet.

Dans les Lieux Saints

La Liturgie, en l’absence de fidèles, a eu lieu en la Basilique de la Résurrection dans la Ville sainte de Jérusalem, où habituellement des dizaines de milliers de gens accourent chaque année. La cérémonie du Feu Sacré a eu lieu sans fidèles, mais a été retransmise par les medias électroniques. Il convient de mentionner que, malgré l’interdiction générale de circulation dans les territoires palestiniens, le transport du Feu Sacré a été permise jusque dans la basilique de la Nativité à Bethléem.

En Grèce

Les portes fermées, mais avec les fidèles qui tenaient des cierges sur leurs balcons en chantant « le Christ est ressuscité », Pâques a été fêtée en Grèce. « La Résurrection nous donne la force de proclamer que la foi n’est pas une idéologie à laquelle on adhère, mais un cheminement de transfiguration et de la sainteté qui conduit à notre propre résurrection. Pour cette raison, notre Église a des membres, et non des partisans. La Résurrection nous a donné la force de surmonter la peur, les différences et les divisions », a déclaré l’archevêque d’Athènes Jérôme dans son message pascal.

En Afrique

« Pâques, c’est-à-dire le passage de la tombe à la victoire, est pour nous, chrétiens, la façon de vivre une et unique et non négociable. Et c’est une façon de vivre, non seulement durant cette période, mais pendant toute notre vie, c’est la prédication éternelle de l’Église. Pour cette raison, Pâques reste inébranlable face aux circonstances extérieures, qu’elles se soient appelés martyre et catacombes, exils, persécutions et crises mondiales, comme la présente », a souligné entre autres dans son message le pape et patriarche d’Alexandrie Théodore, célébrant en l’église de l’Annonciation à Alexandrie, vide de fidèles.

En Russie

Toutes les églises de la région élargie de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de nombreuses paroisses russes étaient fermées depuis le Lundi Saint, bien que dans certaines églises, dans des régions éloignées, l’entrée a été permise à un nombre limité de fidèles, en observant les distances de sécurité. En la cathédrale du Christ Sauveur, le patriarche a célébré les offices à huis clos. « La foi nous donne la force, avec l’aide de Dieu, à surmonter les maladies et les épreuves, parmi lesquelles celles qui sont survenues dans notre vie par la propagation du virus dangereux », a souligné, entre autres, le patriarche.

En Bulgarie

Les églises sont restées ouvertes en Bulgarie. Tant le Patriarcat, que le gouvernement, ont appelé les fidèles à ne pas venir dans les églises et à observer strictement les consignes de sécurité. Malgré les recommandations, des centaines de chrétiens orthodoxes se sont rassemblés sur les parvis, à l’extérieur et à l’intérieur des églises. À Pâques, « nos pensées et nos prières sont pour ceux qui ne sont plus avec nous, à ceux qui luttent contre cette maladie terrible, particulièrement les membres du personnel médical et hospitalier et ceux qui se trouvent sur le front pour la vie », a déclaré le patriarche de Bulgarie Néophyte.

En Roumanie

La Roumanie a fêté Pâques malgré les églises fermées. Bucarest était une ville déserte samedi soir et le patriarche de Roumanie Daniel a célébré les offices en l’absence de fidèles. « Jésus-Christ, dans Son amour miséricordieux et humble, vient vers nous, même lorsque les portes de nos maisons sont verrouillées», a souligné le patriarche.

En Géorgie

Malgré l’interdiction générale de circuler, exception a été faite pour les églises, qui sont restées ouvertes, observant toutefois des conditions restrictives. Une importance particulière a été portée aux plus grandes églises, où les fidèles pouvaient se tenir en observant les distances, tandis que les offices ont eu lieu sans fidèles dans les plus petites. En raison de l’interdiction de la circulation, les fidèles devaient arriver avant 21 h et rester là jusqu’à 6 h du matin. Par conséquent, ceux qui souhaitaient suivre les offices de la Résurrection le samedi soir sont restés toute la nuit dans l’église.

En Serbie

Malgré l’interdiction de circuler, un certain nombre de fidèles ont assisté à la Liturgie de Pâques dans certaines églises. Des photos ont été publiées sur les réseaux sociaux, montrant les fidèles présents aux Liturgie et communiant. Toutefois, le patriarche Irénée avait appelé préalablement les fidèles à rester chez eux et à fêter Pâques en suivant les offices à la télévision. La Liturgie pascale, célébrée par le patriarche à minuit, ainsi que la Liturgie célébrée le jour même de Pâques par l’évêque-vicaire de Belgrade, ont été retransmises à la télévision serbe.

Sources : 1 et 2