2e bande-annonce du documentaire « Et l’homme donna des noms à tous les animaux » sur France 2, 1er novembre à 10H00

Les animaux nous rendent-ils plus humains ? Ont-ils une place dans le paradis ? Pour trouver la réponse à ces questions, rendez-vous demain à partir de 10h sur France 2 en compagnie de Jean-Claude Larchet, auteur entre autres du livre « Les animaux dans la spiritualité orthodoxe » (Syrtes, 2018), du père Alexandre Siniakov, l’auteur d’un livre « Détachez-les et amenez-les-moi ! » (Fayard, 2019), qui a obtenu le prix littéraire 30 millions d’amis en 2019 ; de Christophe Levalois, auteur, enseignant, rédacteur en chef d’Orthodoxie.com, dont le dernier livre, « Le loup et son mystère. Histoire d’une fascination » vient de paraître aux éditions Le Courrier du livre (2020) ; du diacre François Esperet et d’autres intervenants. Le nouveau documentaire produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk, « Et l’homme donna des noms à tous les animaux » sera diffusé dimanche 1er novembre à partir de 10h00 sur France 2.