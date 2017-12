En ce jour de la fête de l’icône de la Mère de Dieu de Koursk, j’exprime mes cordiales salutations à vous tous, vous souhaitant l’aide céleste et la protection de la Très bénie Vierge et Mère de Dieu. Devant cette sainte icône, nous prions aujourd’hui pour notre troupeau en Europe occidentale. Revenu de Moscou, je m’empresse de m’adresser à vous, mes chers pères, frères et sœurs. Le Synode des évêques de l’Église russe hors-frontières, qui s’est réuni en séance élargie à l’occasion de l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe, consacrée au centenaire du rétablissement du Patriarcat en Russie, a examiné avec minutie la situation à la cathédrale de l’Exaltation de la Croix à Genève et a écouté tant les membres de la commission épiscopale, que l’archevêque Michel lui-même. Après avoir discuté de la situation sous tous ses aspects, les évêques ont considéré conciliairement, en vue de la paix ecclésiale, de maintenir le diocèse d’Europe occidentale sous l’omophore du Président du Synode des évêques, et de nommer l’archevêque Michel évêque-vicaire avec le titre d’ «archevêque de Meudon ». Cette décision remplit toutes les conditions pour rétablir la paix et commencer une nouvelle période dans la vie du diocèse d’Europe occidentale. S.E. l’archevêque Michel servira à l’avenir comme vicaire à Meudon, près de Paris, ou il y a une paroisse florissante avec une riche histoire et une vie liturgique, et où l’on prendra soin de lui comme il se doit, comme d’un archipasteur de l’Église. Ce faisant, le président du Synode des évêques et celui qui, avec le temps, sera nommé sur la cathèdre épiscopale d’Europe occidentale, aideront la cathédrale de Genève et le diocèse à aller paisiblement de l’avant, en bâtissant et en renforçant son avenir. Cette décision, prise en accord avec la bonne volonté de S.S. le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, renforce l’espoir chez les évêques, que l’hostilité entre certains membres de la paroisse de la cathédrale viendra à sa fin. De telles tristes actions, comme le recours aux médias séculiers et aux avocats, la récolte de signatures etc., doivent cesser immédiatement conformément aux saints canons et à la tradition de l’Église. Ce qui s’est produit a été pour tous une grande épreuve, et il y a encore à l’avenir de nombreuses adversités, mais le temps a commencé d’aller de l’avant, comme un seul Corps ecclésial, comme une famille, en surmontant les différends et en travaillant au renforcement de la vie diocésaine dans l’esprit d’amour, de pardon général et de respect mutuel. Aussi, j’appelle tous les paroissiens et les fidèles : mettez fin aux discordes et à l’irritation. Le Synode des évêques a pris une ferme décision, fondée sur l’amour chrétien tant pour notre confrère qu’envers la cathédrale. Les périodes transitoires sont toujours remplies de problèmes et de difficultés, mais nous sommes certains de la nécessité de cette décision, prise à l’unanimité harmonieuse de tous les évêques de l’Église russe hors-frontières qui ont participé à la récente Assemblée des évêques. Nous sommes satisfaits que la commission chargée d’apporter des amendements aux statuts de la paroisse de la cathédrale et de la « Société de l’église russe » à Genève ait partagé avec nous les premiers fruits de ses travaux. Que Dieu fasse que, dans un proche avenir s’ouvre la voie à la convocation de l’assemblée générale de la paroisse de la cathédrale de l’Exaltation de la Croix. Aussi, je demande humblement au clergé, aux paroissiens et aux fidèles des paroisses du diocèse de l’Europe occidentale de recevoir cette décision en tant que volonté de l’Église du Christ, de prêter attention dans l’amour et l’obéissance à sa voix et de travailler ensemble afin d’assurer l’avenir paisible et béni de notre diocèse. Que le Seigneur nous y aide. Amen.

New York, le 10 décembre 2017.

Source