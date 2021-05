À l’occasion du dimanche des Myrrophores, l’archevêque d’Albanie Anastase appelle à plus de hardiesse dans notre vie

Dans son homélie dominicale, en la cathédrale de la Résurrection, à Tirana, l’archevêque d’Albanie Anastase a exhorté à plus de hardiesse dans notre vie et à exprimer de cette façon notre amour envers Dieu. Cet appel se référait à la péricope de l’Évangile et en particulier à l’action de Joseph d’Arimathie et des Myrrophores. « Dans […]

