Accueil triomphal de l’évêque de Nikšić Joannice après sa libération

Dimanche dernier 17 mai, devant le monastère de Djurdjevi Stupovi, au Monténégro, l’évêque de Budimlja-Nikšić a été accueilli triomphalement par les fidèles, rassemblés en grand nombre. On peut voir ci-dessous sur cette vidéo comment les fidèles ont déployé un immense drapeau et se sont regroupés pour former les lettres « Dobro došao Vladiko » (« Bienvenue, Monseigneur »). À cette occasion, l’évêque a déclaré : « C’est un honneur pour moi que de vous féliciter et de vous remercier pour votre amour, votre ardent soutien, tel qu’on en rencontre rarement. Vous soutenez l’évêque, je vous en remercie, mais je comprends ce soutien comme un soutien à l’Église, un soutien à la foi, aux lieux saints. C’est votre dévouement, particulièrement, à ce saint lieu fondé par les Némanides, l’ancien monastère de Djurdjevi Stupovi, qu’ils [le pouvoir monténégrin, ndt] veulent réenregistrer [afin d’en enlever la propriété à l’Église orthodoxe serbe, ndt], mais ils ne le pourront pas ».

