Le 19 septembre dernier, le patriarche d'Alexandrie et toute l'Afrique, Théodore II, sur l'invitation du métropolite de Varsovie et de toute la Pologne, Sava, est arrivé en visite officielle à l'Église orthodoxe de Pologne. Le 21 septembre, lors de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, les deux hiérarques ont lancé un appel conjoint au primats des Églises orthodoxes locales et à la plénitude de la sainte orthodoxie. Le texte intégral de l'appel, publié en grec, en polonais et en anglais, est ici.

« Nous, les primats de deux Églises locales qui se rencontrent sur le sol polonais, conscients de la responsabilité de la vie de la sainte orthodoxie dans le monde contemporain, de sa paix, de son unité et de son ordre dogmatique et canonique, et face aux épreuves que l’orthodoxie en Ukraine vit aujourd'hui - dans un esprit de l'amour fraternel - nous appelons tous ceux de qui dépendent l'élimination des malentendus ecclésiaux concernant l'acquisition de l'autocéphalie par l'Église ukrainienne: faites tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter le conflit concernant cette question afin d'installer l'ordre ecclésial sur le territoire ukrainien.

Célébrant la divine liturgie en la fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge Marie, nous prions pour l'unité et la paix de la nation ukrainienne. En même temps, nous envoyons nos salutations fraternelles aux primats des Églises orthodoxes locales et à toute la plénitude de la sainte orthodoxie. »

