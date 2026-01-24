Appel des évêques orthodoxes aux sénateurs sur la fin de vie – Vœux de l’Assemblée des évêques

Appel des évêques orthodoxes aux sénateurs sur la fin de vie – Vœux de l’Assemblée des évêques

« A l’occasion de l’examen au Sénat du texte du projet de loi sur la fin de vie adopté fin mai dernier par l’Assemblée nationale, les évêques orthodoxes de France alertent de nouveau l’opinion publique sur les dangers des choix adoptés par ce texte introduisant une « aide active à mourir ». Ils en appellent à la conscience des sénateurs pour dire non à l’adoption dans la France de l’universel et la patrie des droits de l’homme, d’un « visa pour faire mourir ». Les évêques orthodoxes se prononcent, de nouveau, en faveur des dispositifs du « laisser-mourir » qui impliquent des soins palliatifs adaptés, évolués et augmentés, pour permettre un accompagnement dans la dignité humaine, morale et spirituelle. Ils s’opposent aux dispositifs du « faire-mourir » qui impliquent des actions « donnant la mort » ce qui serait, si la loi est adoptée, une dangereuse inversion normative aux conséquences incommensurables ainsi qu’un abîme moral sans fin, exposant nos sociétés aux risques d’abus et de dérapages fâcheux. »

La Déclaration de l’AEOF sur la fin de vie, adoptée le jeudi 12 janvier 2023, est en ligne ici.

« A l’occasion de la nouvelle année civile 2026, l’AEOF a présenté les vœux des orthodoxes de France aux autorités civiles et religieuses et à travers elles, à tous nos concitoyens. » L’allocution du métropolite Dimitrios prononcée à cette occasion se trouve là.

Source (dont la photographie) : AEOF

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
