Appel du patriarche de Moscou Cyrille à l’occasion du « jour de la sobriété »

L’Église orthodoxe russe a décidé de dédier le jour de la Décollation de saint Jean Baptiste, le 11 septembre selon l’ancien calendrier, à la sobriété, la lutte contre l’alcoolisme et les autres dépendances. À cette occasion, le patriarche Cyrille a lancé l’appel suivant : « Vos Éminences les archipasteurs, révérends Pères, chers frères et sœurs bien aimés dans le Seigneur ! Maintenant, en la fête de la Décollation du chef de saint Jean Baptiste, lorsque l’ordo prescrit un jour de jeûne strict, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, a institué de commémorer le Jour de la sobriété. Cette date a été choisie pour rappeler la signification particulière d’une façon sobre de vie et des conséquences tragiques de la consommation de l’alcool. St Jean Chrysostome nous avertit que ce n’est pas le vin qui est mauvais, mais que l’immodération déprave ; le vin est un don de Dieu, tandis que l’immodération est une invention du diable (homélie sur les martyrs). La confirmation de la justesse de ces paroles se trouve dans l’événement commémoré maintenant, alors que pendant le banquet en l’honneur de son anniversaire, le roi Hérode, dont la conscience était assombrie par des boissons enivrantes, faisait fi de la vénération de saint Jean Baptiste par le peuple, a oublié le respect dont il entourait lui-même ce Juste et a donné l’ordre insensé de décapiter l’homme « grand devant le Seigneur » (Lc I, 15). L’Église appelle chaque chrétien à montrer un exemple de tempérance et de modération. Il est réjouissant de remarquer que, pendant les dernières années, de plus en plus de gens renoncent à des habitudes nuisibles et des penchants funestes et choisissent un mode de vie sobre. Le nombre des organisations diocésaines et paroissiales qui aident les malades à surmonter l’alcoolisme et les autres dépendances, a augmenté de façon significative. Cependant, ce problème reste malheureusement d’actualité. Aussi, il est important à l’avenir de poursuivre les efforts dans toute l’Église pour le résoudre. Que par les prières du vénérable et glorieux prophète, précurseur et baptiste Jean, le Dieu ami des hommes nous aide tous à passer sa vie dans la tempérance, en toute piété et pureté (I Tim. 2,2) ».

