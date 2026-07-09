Apprendre l’Évangile par cœur : Jean 6, 52-56 : la Chair et le Sang

Ce récitatif porte sur Jean 6, 52-56, la Chair et le Sang.

Sachant que pour ses contemporains juifs le grand homme, le premier des prophètes, est Moïse, Jésus se positionne ici par rapport à Moïse et à la manne.

Quelques versets plus haut, en Jean 6, 32, Jésus prophétise déjà : « Mon Père vous donne le véritable pain du ciel » (et non plus la manne) ; « car le pain du ciel, c’est celui qui descend du ciel » (non plus une chose, mais une personne) « et qui donne la Vie au monde ». Jésus, en effet, est venu pour donner au monde l’Esprit Saint, la Vie éternelle.

Maintenant, dans les versets 52-56 qui nous occupent, Jésus dévoile la forme sous laquelle va se montrer désormais ce « pain du ciel » donné par le Père.