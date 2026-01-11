Apprendre l’Évangile par cœur – Marc 9, 30-31

La 2ᵉ annonce du Relèvement (Passion et Résurrection du Sauveur)

Après avoir délivré et relevé un enfant douloureusement éprouvé, image de l’homme blessé et défiguré, le Seigneur conduit ses disciples sur un chemin plus intérieur. Dans la discrétion, il leur annonce simplement ce qu’il va vivre : il sera livré, il sera mis à mort, et il se relèvera.

Les apôtres entendent ces paroles sans pouvoir se les représenter. Leur Maître bien-aimé, celui qui guérit, qui délivre, qui relève… comment pourrait-il passer par l’abaissement et la souffrance ? Cette incompréhension est aussi la nôtre, tant nous associons spontanément la force à la réussite, et la victoire à la domination.

Ce cours vous propose d’entrer dans Marc 9, 30-31 en apprenant le texte par cœur, afin de le garder en vous, de le reprendre dans la prière, et de le laisser former notre regard. Car, à partir de cette annonce, Jésus va progressivement renverser les idées préconçues de ses disciples sur la grandeur, la légitimité, et les rapports de pouvoir entre les hommes.

Nous vous invitons à découvrir cette « deuxième annonce » et à en partager la méditation :

Vidéo : https://youtu.be/cWEMY4TVY-Q

Nota : 1ʳᵉ annonce en Marc 8, 31-33 ; 3ᵉ annonce en Marc 10, 32-34.