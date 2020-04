Archimandrite Basile (Gondikakis) – Homélie lors du repas pascal (monastère d’Iviron, 2020)

Cette année, la Résurrection nous dit bien des choses. Si jamais nous croyons et vivons ce que nous chantons : « nous célébrons la mise à mort de la mort, l’abolition de l’enfer, l’éternel commencement d’un nouveau mode de vie », alors rien ne nous effraie et toute menace renforce la présence du Seigneur ressuscité.

Ce qui s’est passé cette année avec le Coronavirus est une tentation, mais toutes les tentations se transforment en bénédictions. Nous avons chanté « … disons, frères, et à ceux qui nous haïssent » : ceux qui nous haïssent attendent notre amour, et ceux qui ne croient pas, la vigueur de notre foi. Si donc quelqu’un croit, il a mieux fêté la Résurrection avec l’épreuve de cette année. En fêtant mieux la Résurrection sans la célébrer, nous ressentons la force du Ressuscité et nous sommes ensemble avec tous les hommes.

Alors que la tentation avec une maladie crée des problèmes, se manifeste la force du Seigneur ressuscité. Des tombeaux et des âmes de tous les hommes s’élève une consolation. Dans son hymne Cassienne dit : «Qui pourra mesurer l’ampleur de mes péchés/ Ou, de Ton jugement, la profondeur cachée ? Ô Seigneur miséricordieux …». Alors qu’il y a d’un côté une montagne de péchés et de faiblesses, et de l’autre un abysse de compassions, un océan sans fond, toute tempête dans cet océan sans fond devient une opportunité non point pour qu’en sortent toutes sortes d’immondices qui remontent des étangs peu profonds, mais pour que s’exhale un air pur et salutaire.

Dès lors, dans cette épreuve, l’Église se réjouit davantage de la présence du Ressuscité. En même temps, la consistance de notre foi est mise à l’épreuve, et est manifestée la faiblesse de celui qui ne croit pas, mais croit en lui-même et à sa propre vertu. Nous avons à présent ce phénomène. Certains croyants – j’ignore comment les nommer – voudraient consoler mais ils émettent des critiques. Ils critiquent l’Église et soulignent en fait leur propre faiblesse. Alors, nous remercions le Christ ressuscité, sa très sainte Mère et tous les saints qui nous maintiennent dans le paradis de la vie.

Prions le Christ de renforcer la véracité de notre humilité, à savoir que nous ressentions notre propre faiblesse afin que le Christ soit notre être tout entier. Et de dire avec l’apôtre Paul, « Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ». Donc, « si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur ». « Le Christ est ressuscité des morts et voici que règne la vie, le Christ est ressuscité des morts et et plus un mort au tombeau ». A Lui la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen.

