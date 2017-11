L’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe commence aujourd’hui ses travaux en la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Les membres de l’Assemblée examineront une série de questions importantes, dont l’authenticité des « restes d’Ekaterinbourg » attribués à la Famille impériale. Toutefois, selon les informations de l’Agence Interfax la décision finale ne sera prise à ce sujet qu’après la fin de l’expertise. Il sera également question de la possibilité de vénérer dans toute l’Église russe les saints qui jusqu’à présent ne sont vénérés que localement en Ukraine. Une décision finale sera prise sur le nombre de mariages ecclésiastiques que le fidèle peut conclure. La question sera de savoir si l’on ne tient compte que des mariages célébrés à l’église ou si l’on inclut également les mariages civils. 377 hiérarques orthodoxes venus de 22 pays participeront à l’Assemblée, à laquelle, pour la première fois, le président Poutine rendra visite. Seront inclus au nombre des membres du Synode, pour la durée de l’Assemblée, le métropolite de Tokyo et de tout le Japon Daniel, le métropolite d’Amérique orientale et de New York Hilarion (Église russe hors-frontières), le métropolite de Riga et de toute la Lettonie Alexandre et le métropolite de Tallinn et de toute l’Estonie Corneille. Cette dernière décision a été prise lors de la session du Synode du 28 novembre 2017, considérant « l’importance de la participation à la direction des travaux de l’Assemblée, des primats des parties autonomes et auto-administrées du Patriarcat de Moscou ». Conformément aux statuts de l’Église orthodoxe russe, le Saint-Synode constitue le Présidium de l’Assemblée des évêques. Selon le règlement de l’Assemblée, les décisions conciliaires sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du patriarche est prépondérante. Le quorum de l’Assemblée est constitué par 2/3 de ses membres.

Sources : 1 et 2