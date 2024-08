Le père Maxime le Diraison, recteur de la paroisse orthodoxe Sainte-Anne à Lannion, et son épouse Bénédicte habitent au plein cœur du département de Côtes-d’Armor. Tous deux, convertis à l’orthodoxie dans leur jeunesse, ils retrouvent les racines communes du christianisme breton et l’orthodoxie. Le père Maxime, en racontant leur histoire personnelle, nous fera découvrir des cathédrales et des églises de Bretagne qui témoigne de cette proximité et cette similitude ininterrompu entre le vécu chrétien breton et l’éthos orthodoxe.

Le documentaire « Être orthodoxe en Bretagne » sera diffusé le dimanche 1er septembre à partir de 9h35 sur France 2 et sera visible pendant un mois, dans le monde entier, sur la page « Orthodoxie » de France 2.