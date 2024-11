Bande-annonce documentaire : « La vivifiante Croix » – dimanche 10 novembre à 9h30 sur France 2

Entrez dans le mystère et la beauté de la foi orthodoxe avec « La vivifiante Croix », un documentaire consacré à la symbolique sacrée de la croix. De « la garde de tout l’univers » à « la gloire des anges », découvrez comment ce symbole, autrefois évité en raison de son lien avec la torture, est devenu l’emblème central du salut et de l’amour dans la tradition chrétienne.

À travers des chants liturgiques, des rites solennels et des témoignages éclairants de Mgr Syméon de Domodedovo et de Grégoire Aslanoff, « La vivifiante Croix » explore l’Exaltation de la Croix, où, ornée de fleurs et portée avec vénération, elle se dresse comme le pilier de la foi orthodoxe.

Ne manquez pas ce rendez-vous spirituel le dimanche 10 novembre à 9h30 sur France 2, accessible dans le monde entier. Un voyage unique au cœur d’une symbolique éternelle.