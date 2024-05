Bande-annonce Orthodoxie France 2 « Mystère de l’entrée dans l’Église » – dimanche 5 mai à 9h30

Le baptême orthodoxe, un rite sacré d’intégration dans l’Église, est le thème central de ce documentaire intitulé « Mystère de l’entrée dans l’Église ». Ce film explore l’histoire du sacrement tout en expliquant le sens profond de ce mystère spirituel. Vous découvrirez comment ce sacrement marque le début d’une nouvelle vie, imprégnée de foi et de dévotion. Les images vibrantes et les témoignages sincères vous plongeront dans le cœur de la tradition orthodoxe, dévoilant la profondeur et l’importance du baptême. Le documentaire est précédé par le message de Pâques prononcé par le métropolite Dimitrios, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

Ne manquez pas ce documentaire, ce dimanche 5 mai sur France 2 à partir de 9h30 en direct et qui sera accessible ensuite, durant un mois, dans le monde entier sur France 2 replay ! Un documentaire produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk.