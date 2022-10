Basilique Saint-Denis : concert en soutien au peuple ukrainien – samedi 19 novembre 2022 à 19 h 30

Vous êtes invités à assister à un concert gratuit “Anne de Kiev, reine de France (XIe siècle)”, un concert de chants anciens sacrés et profanes d’Ukraine, de Russie et de France, par les Ensembles vocaux Lado et Lux cantus.

Le concert, en deux parties, est une réflexion musicale sur le destin féminin, son rôle dans la vie de la communauté humaine, la capacité des femmes, si souvent démontrée, d’unir, de connecter, de transmettre et de donner la vie dans tous les sens du terme.

Le concert commence par le monde musical des anciens Slaves, qui pouvait accompagner l’enfance et l’adolescence de la Princesse dans le Kiev médiéval, pour voyager ensuite en France avec celle qui est devenue Reine, et qui baigne désormais dans le chant grégorien.

Dans la première partie du programme, sont abordés des thèmes représentant différentes facettes de la musique slave orientale : les hymnes anciens de l’Église orthodoxe russe, les rondes et chansons rituelles des jeunes filles, les chansons d’amour, et les fragments de rituels de noces, avec les lamentations de la fiancée qui quitte la maison de ses parents et sa liberté de jeune fille.

Dans la deuxième partie, les chants grégoriens sont groupés autour de la grande Patronne, l’idéale féminin catholique : la Vierge Marie. Trois pôles thématiques façonnent les rôles différents de la reine selon le modèle divin : La Vierge, La Mère et la Protectrice de son peuple.

Pour connaître le programme complet, cliquez ICI !

Samedi 19 novembre 2022 à 19h30

Basilique Saint-Denis

1 rue de la légion d’Honneur

93200 Saint-Denis

Information : 01 48 09 83 54 mail : basilique@monuments-nationaux.fr

Concert sans réservation, avec participation libre au profit de l’association Mésange de la paix :

Depuis le 24 février 2022, plus de 6.5 millions de personnes ont fui les combats à l’est de l’Ukraine, trouvant refuge à l’Ouest du pays. Mésange de la paix, association sans but lucratif, a été créée au début de la guerre en 2022, pour leur apporter un soutien solidaire. Nous soutenons depuis mars une équipe de bénévoles qui sont chargés des réfugiés de la région de de Khmielnitski. L’association envoie chaque semaine des produits de première nécessité. Elles collecete des fonds afin d’améliorer les conditions d’accueil dans les lieux hébergements d’urgence. Les fonds recueillis pendant le concert seront exclusivement reversés à l’Internat réquisitionné dans le village d’Orynyn. Il accueille en ce moment 90 personnes, dont 42 enfants évacuées de Kharkiv, Boucha et Irpien et plus récemment de Donetsk, Kherson et Nikolaïev.

L’association loi 1901 Mésange de la paix a pour objet d’apporter un soutien solidaire à la population ukrainienne, générer et collecter les fonds qui seront utilisés à l’achat de matériel médical et des produits relatifs à l’aide humanitaire et à la sécurité des civils. L’association a été créée le 25/04/2022 et publiée au JO le 10/05/2022. RNA : W784010592. Le siège de l’association est au 4 Rue de la Concorde 78140 Vélizy-Villacoublay.

Source ; Crédit photo : Michel Mialon