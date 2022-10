La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter

Le dimanche 2 octobre fut célébré la Bénédiction pour la nouvelle année scolaire par Son Éminence le Métropolite de France Mgr Dimitrios à la c athédrale Saint-Stéphane de Paris. Étaient présents également le représentant permanent de la Grèce auprès de l’OCDE, les professeurs des écoles grecs, les élèves et de nombreux fidèles. Son Éminence remercia les enseignants pour leur engagement important et souhaita aux professeurs, élèves et parents que la