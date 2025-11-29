Bertrand Vergely : « La force » – lundi 1ᵉʳ décembre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « La force » aura lieu lundi 1ᵉʳ décembre à 18 h 30 dans les locaux de la paroisse roumaine des Saints-Archanges (9 bis rue de Beauvais, Paris 75005 Paris, entrée par la porte rouge !

Entrée payante : 20 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations : 06 17 86 32 96.

Pour consulter les conférences, allez sur la page !

Vous pouvez (re)voir également en ligne : la première série de conférences, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, la huitième, la neuvième série, la dixième série et l’onzième, la douzième et la treizième !

