Né le 20 octobre 1907 à Lostica, en Moravie, il étudia la théologie à Sremski Karlovci et à Bitola, en Yougoslavie (1923-1928). En tant que prêtre orthodoxe, il exerçait son ministère à Lička Jesenica, en Croatie. En 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le régime oustachi, il refusa d’abandonner ses fidèles et de partir en Moravie, et fut arrêté avec son évêque, le hiéromartyr Sava (Trlajić). Il fut arrêté et torturé par le criminel oustachi Josip Tomlenović, et ensuite envoyé au camp de concentration de Gospić, en Herzégovine, où il fut assassiné. Son corps fut précipité dans la fosse commune de Šaran à Jadovno. Le saint martyr sera commémoré le 20 juin, date à laquelle il fut conduit au camp de concentration. La liturgie avec la cérémonie de canonisation a eu lieu le 9 juin à Košice, en Slovaquie, en l’église Saint-Jean-le-Miséricordieux. L’office était présidé par Mgr Rastislav, archevêque de Prešov, primat de l’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie, assisté par plusieurs évêques de son Église et des Églises orthodoxes de Serbie et de Pologne : le métropolite de Zagreb et Ljubljana Porphyre, l’archevêque de Prague Michel, l’archevêque de Przemyśl et Gorlice Païssios, l’évêque de Bačka Irénée, l’évêque de Braničevo et d’Amérique centrale Cyrille, l’évêque de Mohacs Hésychios, l’évêque de Šumperk Isaïe et l’archevêque diocésain de Michalovce-Košice Georges, ainsi que de nombreux prêtres de Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Serbie, Monténégro et Croatie. Au cours de la divine liturgie, à laquelle ont pris part un grand nombre de fidèles de Slovaquie et de Tchéquie, a été accompli le rite solennel de la canonisation du saint hiéromartyr, pendant lequel a été lue la décision y afférente du Saint-Synode, laquelle a été signée par tous les hiérarques et prêtres, ainsi que l’arrière-petit-fils du saint, le moine Païssios, du monastère de Kovilj (Serbie). L’homélie suivante a été prononcée par l’évêque de Bačka Irénée : « Dans le saint Évangile selon saint Jean, dont nous avons justement lu le passage, nous entendons comment le Sauveur a dit à Ses fidèles disciples : Vous êtes mes amis ! Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. Dans la suite, le Sauveur annonce que si les hommes de ce monde L’ont persécuté, Ses disciples seront persécutés de même. Ces deux messages de notre Sauveur se sont réalisés dans un merveilleux saint de Dieu, le saint hiéromartyr Stanislav Nasadil, qui est à la fois un ami de Dieu par ses vertus et un martyr pour le Christ, qui a donné sa vie pour son prochain et son troupeau spirituel, et il n’y a pas de plus grand amour que celui-ci. Dans notre Église orthodoxe, l’amour et l’unité entre tous est le principe fondamental d’existence et de vie. Cela jaillit dans la sainte liturgie parce que nous communions au corps unique du Seigneur Christ et nous nous unissons avec le Seigneur, et cette unité est la source de toute l’unité de l’Église dans le monde. La liturgie n’est pas un moyen par lequel nous atteindrons l’unité de l’Église, mais elle en est le but et le couronnement, parce que ce n’est que dans la liturgie que nous vivons réellement l’unité de l’Église. Le Seigneur est un dans la Sainte Trinité, et nous tous, bien que différents, comme peuples, mais peut-être aussi par la culture, sommes néanmoins un dans le Dieu-homme Christ. Après le Seigneur qui nous unit, les saints de Dieu, Ses amis, comme Il les appelle, nous unissent aussi en Son nom et par Sa grâce. L’unité qu’ils nous témoignent et nous accordent, concerne tous les orthodoxes, mais nous remarquons néanmoins encore certaines dimensions qui provoquent en nous des sentiments particuliers de joie et de reconnaissance au Seigneur. Vous connaissez tous les liens historiques et spirituels entre l’Église serbe et votre Église des Terres tchèques et de Slovaquie [cette Église se trouvait sous la juridiction de l’Église serbe avant la seconde guerre mondiale, ndt]. Nos grands spirituels, et parmi eux des saints déjà glorifiés, ont été ici les pasteurs spirituels de vos ascendants entre les deux guerres mondiales. De même, de nombreux fils de vos peuples frères, slovaque et tchèque, ont vécu dans notre pays et ont témoigné leur foi orthodoxe, comme saints et martyrs, montrant ce que signifie être ami du Christ. Le plus grand exemple en est le saint hiéromartyr Stanislav que nous glorifions aujourd’hui comme saint. Il était tchèque de naissance, mais a servi comme prêtre dans l’Église orthodoxe serbe, dans un diocèse qui se trouve en Croatie. Pendant la seconde guerre mondiale y était au pouvoir un régime horrible, satellite du régime nazi, persécutant entre autres les Serbes orthodoxes, les Tziganes, les Juifs et les Croates antinazis. Le résultat de ce système gouvernemental criminel a été que trois de nos évêques ont été martyrisés, ainsi que des centaines de prêtres et des centaines de milliers de fidèles qui ont souffert pour l’unique raison qu’ils étaient orthodoxes. Néanmoins, dans toute cette inhumanité, les gouvernants ont montré une petite étincelle d’humanité. À ceux qui n’étaient pas originaires de ces régions, ils ont dit qu’ils pouvaient partir, car ils étaient étrangers. C’est ce qu’ils ont dit à nos évêques, mais ceux-ci ont refusé en disant : nous sommes ici avec nos enfants spirituels et nous ne pouvons pas les abandonner. C’est ainsi également qu’a agi le saint hiéromartyr Stanislav. Il aurait pu quitter sa paroisse, ses fidèles, et survivre. Il aurait pu dire qu’il n’était ni serbe, ni juif, mais tchèque, et partir. Or, il ne voulait pas quitter ses enfants spirituels, ce qu’il a payé par sa vie, témoignant ce que veut dire être un véritable prêtre de l’Église du Christ. C’est pourquoi le Seigneur l’a glorifié, pour qu’aujourd’hui nous nous adressions à lui par la prière. Je dirai encore quelque chose qui provoque en moi personnellement, le sentiment de joie et de sensation forte. Tout d’abord, la raison en est que mon prédécesseur, le saint et le grand évêque Irénée (Ćirić) a ordonné le père Stanislav au diaconat et à la prêtrise. L’autre raison est que, aujourd’hui, par la Providence divine, son petit-fils le moine Païssios, du monastère de Kovilj, dans notre diocèse de Bačka est ici avec nous. Ainsi, le Seigneur glorifie Ses véritables amis et nous appelle tous à tout faire dans notre vie pour devenir nous aussi Ses amis, comme le sont les saints, et comme l’est le saint hiéromartyr Stanislav. C’est pour cela que le Seigneur est venu dans la chair, c’est pourquoi Il a envoyé l’Esprit Saint et c’est pour cela qu’existe Son Église, afin que nous puissions tous être déifiés par Sa grâce. Ainsi, les saints de Dieu, les martyrs et les autres, ne sont pas pour nous, chrétiens orthodoxes, une sorte d’êtres surhumains. Ils sont la même chose que nous, des hommes en chair et en os, mais ils ont aimé le Seigneur Christ et sont devenus un avec Lui, comme Il est un avec le Père. C’est ainsi que le saint hiéromartyr Stanislav, à première vue un prêtre paroissial modeste, insignifiant, un prêtre paroissial de province, sera dès aujourd’hui glorifié dans le monde entier et dans toute l’Église orthodoxe comme un saint. Lui, et d’autres semblables sont la véritable gloire et louange, tant de votre Église locale que de l’Église catholique orthodoxe dans sa totalité. Saint hiéromartyr Stanislav, prie Dieu pour nous ! ». On peut visionner ici une vidéo de la liturgie et de la canonisation à Košice.

Sources (dont icône du saint) : Orthodox.sk ; Église orthodoxe serbe