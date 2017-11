Selon les informations de l’Agence grecque Romfea, le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique a décidé, en date du 27 novembre 2017, de canoniser l’Ancien Jacques (Tsalikis) d’Eubée. La séance du Saint-Synode était présidée par le patriarche Bartholomée. Né le 5 novembre 1920 en Asie Mineure, il partit en 1925 avec ses parents, suite à l’exode de la population grecque, en Eubée. En 1952, il devint moine, puis prêtre au monastère de Saint-David, toujours en Eubée, où il devint higoumène en 1975. Il décéda au monastère le 21 novembre 2017. Il vivait pour la divine liturgie, qu’il célébrait quotidiennement, avec crainte et tremblement. Comme il s’en était confié à quelques personnes, il servait avec les puissances célestes et les saints. Pendant la prothèse (la préparation de la sainte liturgie), il voyait les anges prendre les parcelles de ceux qui étaient commémorés et les placer devant le Trône du Christ. Quand il se sentait faible en raison de problèmes de santé, il priait ainsi avant la divine Liturgie : « Seigneur, comme homme, je ne peux le faire, mais aide-moi à célébrer ». Après cela, il célébrait, disait-il, « comme s’il avait des ailes ». Il était un magnifique guide spirituel, et par ses conseils, des milliers de personnes revenaient sur la voie du Christ. Ses enfants spirituels disaient que c’était pendant la confession que l’on appréciait réellement sa sainteté. Il avait toujours le souvenir de la mort et du jugement à venir. Il eut la révélation de la date de sa mort. C’est ainsi qu’il demanda à un diacre athonite qu’il avait confessé le matin du 21 novembre, le dernier jour de sa vie terrestre, de rester au monastère jusqu’à l’après-midi, afin de l’habiller en vue des funérailles. Alors qu’il confessait ce diacre, il se redressa et lui dit : « Lève-toi, mon fils. La Mère de Dieu, St David, St Jean le Russe et St Jacques viennent d’entrer dans la cellule ». « Pourquoi sont-ils là ? », demanda le diacre. « Pour me prendre, mon fils », répondit-il. À l’instant même, il tomba et décéda. Son corps resta souple et chaud. Des milliers de gens le considéraient comme un saint déjà de son vivant. Un grand nombre de miracles ont été accomplis par ses prières. La mémoire de l’Ancien Jacques est fixée au 22 novembre, selon le nouveau calendrier. Sa vie est parue en français, sous le titre « Parmi les splendeurs des saints – vie du Père Jacques Tsalikis », éditée par le monastère de l’Annonciation à Ormylia (Grèce). Il peut être commandé en ligne ici.

Source