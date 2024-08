Célébration de la fête patronale de la Dormition de la Mère de Dieu au Monastère de La Faurie

Le 15 août 2024, le monastère de La Faurie a célébré sa fête patronale, la Dormition de la Mère de Dieu.

L’événement a été honoré par la présence de Son Éminence le Métropolite Dimitrios, dont la venue a été accueillie avec joie et ferveur par la fraternité du monastère, dirigée par l’archimandrite Silouane. Des prêtres et diacres de plusieurs paroisses ont également rejoint la communauté pour cette fête importante, renforçant ainsi le sentiment d’unité et de partage spirituel.

La célébration a débuté avec une vigile nocturne (agrypnie), suivie de la Divine Liturgie qui s’est étendue jusqu’à tard dans la nuit. Vous pouvez visionner l’album de photographie de l’évènement.