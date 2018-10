En cette année 2018, les mille ans écoulés depuis la fondation de l'archidiocèse d'Ohrid (1018) par l'empereur byzantin Basile II ont été célébrés.

L'Église canonique orthodoxe de la République de Macédoine, l'archidiocèse orthodoxe d'Ohrid, a fêté le jubilé de la naissance de son Église. La célébration centrale du 1000ème anniversaire de la fondation de l'archidiocèse d'Ohrid a eu lieu les 29 et 30 septembre 2018 dans le monastère Stavropégial dédié à saint Jean Chrysostome à Nizepole, Bitola.

Le 30 septembre 2018, la divine Liturgie solennelle présidée par Sa Béatitude, l'archevêque Jovan d'Ohrid et métropolite de Skopje a été célébrée en présence du métropolite Amphiloque du Monténégro et du Littoral , de l'archevêque Abel de Lublin et le Chelm (Église orthodoxe polonaise), des évêques Isaïe de Sumber (Église orthodoxe de Slovaquie et des pays tchèques) Pacôme de Vranje, Théodose de Raska-Prizren, David de Krusevac, Isychios de Mohach, Méthode de Dioclea, Joaquim de Polog-Kumanovo et locum tenens de Debar-Kicevo, Marc de Bregalnica et locum tenens de Bitola, David de Stobi et locum tenens de Struma, ainsi que par le père Spiridon, représentant de l'archevêque de Tirana et de toute l'Albanie Anastase, ainsi que de nombreux prêtres et diacres venant de plusieurs églises orthodoxes locales.

La solennité liturgique a été rehaussée par la participation du protopsalte Nicolas Popmihajlov dirigeant le chœur "Mojsije Petrovic" de Belgrade, du protopsalte Grégoire Papaemanuil avec le chœur "Domestiki" de Drama (Grèce) et du protopsalte Nicolas Antonov de Sofia, Bulgarie.

Un représentant du Bureau pour la coopération avec les Églises et les communautés religieuses du Ministère de la justice de la République de Serbie, Marko Nikolic, a également assisté à la liturgie.

Cette célébration liturgique solennelle, qui est sans aucun doute la manière la plus appropriée de célébrer un si grand anniversaire, a été précédée d'un service solennel pontifical, célébré par l'archevêque Abel de Lublin et le Chelm, en présence de nombreux fidèles. Le service du matin était présidé par le métropolite Amphiloque du Monténégro et du Littoral.

Après la liturgie pontificale, un repas fraternel a été partagé par les très nombreuses personnes présentes. Un programme festif a suivi. Sa Béatitude Jovan, archevêque d'Ohrid et métropolite de Skopje, a prononcé une allocution émouvante, puis le professeur Angeliki Delikari a présenté une conférence sur l'histoire de l'archidiocèse d'Ohrid.

