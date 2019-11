La cérémonie de bénédiction de l’ouverture de l’église Sainte-Catherine, dans la banlieue Zaandam d’Amsterdam a été célébrée par Sa Toute-Sainteté le patriarche oecuménique Bartholomée, le mardi 5 novembre dernier, à la fin de sa présence au congrès écologique « Amsterdam International Water Week ».

La paroisse Sainte Catherine constitue une suite de la paroisse historique orthodoxe d’Amsterdam, fondée au XVIIIème siècle par des commerçants grecs et qui, après une longue interruption, s’est reconstituée et a acquis son propre bâtiment dans une belle banlieue de la capitale hollandaise. L’église fut achetée par l’Archevêché de Belgique et exarchat des Pays-Bas et du Luxembourg il y a deux ans, avec la contribution des fidèles de l’Archevêché et l’aide de l’Église catholique romaine, alors qu’aujourd’hui elle est rénovée depuis ses fondations afin d’être prête à répondre aux besoins liturgiques de la paroisse.

Le clergé et les fidèles d’Amsterdam et des environs accueillirent sa Toute Sainteté et sa suite, alors que le métropolite de Belgique dans son allocution lui souhaitait la bienvenue officiellement, le remerciait pour l’immense bénédiction de sa visite dans cette petite mais dynamique paroisse Sainte-Catherine, ainsi que pour sa contribution personnelle à l’achat de l’église.

Source et photographies