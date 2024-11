Mère Eupraxie de Trébizonde, née à Constantinople, abandonna richesse et famille pour se consacrer à la vie monastique. Après avoir aidé à fonder un monastère en Thrace sous la guidance de l’Ancien Joseph l’Hésychaste, elle vécut en recluse à Thessalonique dans une pauvreté absolue, entièrement dédiée à la prière et à l’ascèse, incarnant la tradition monastique orthodoxe.Nous vous invitons à lire l’introduction et la traduction de ses 5 lettres par

