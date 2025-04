C’est dans une atmosphère pascale et avec recueillement qu’a été célébrée, le mercredi de la semaine radieuse, 23 avril 2025, la fête de la Très-Vénérable église patriarcale dédiée à son patron et protecteur, saint grand martyr Georges .Sa Sainteté le patriarche œcuménique a assisté en prière à la Divine Liturgie concélébrée par trois hiérarques, présidée par le métropolite majeur de Chalcédoine, Emmanuel, accompagné des métropolites de Myriophyte et Péristase, M.

