À l’occasion du 35e anniversaire de l’assassinat du père Alexandre Men – et du 90e anniversaire de sa naissance – figure majeure de l’orthodoxie russe contemporaine, un colloque mêlant témoignages et analyses se tiendra à Paris les 10 et 11 octobre. Il est organisé par l’Acer-Mjo et l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, il se tiendra sur la « Colline Saint-Serge » à Paris (93, rue de Crimée, 19e). Avec la participation de : Natalia Bolchakova (Riga), Andrei Desnitsky (Monténégro), père Ioann Guaita (Paris), Yves Hamant (Paris), Alena Kharko (Münster), Inga Leonova (Boston), Barbara Martin (Moscou), Pavel Men (Moscou), Michel Stavrou (Paris), père Alexis Uminsky (Paris), Irina Yazykova (Moscou), père Vladimir Zelinsky (Brescia).

L’inscription est obligatoire pour assister aux conférences. Pour plus d’informations, voir le site dédié. Le programme est en ligne sur cette page.