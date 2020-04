Communiqué de la chancellerie du Patriarcat œcuménique en vue de la Semaine Sainte et de Pâques

« Étant donné que l’état d’exception continue dans le monde en raison de la pandémie du coronavirus, et en vue de la Sainte et Grande Semaine et de Pâques, les hiérarques du Trône se sont réunis aujourd’hui 8 avril à Constantinople, et ont décidé au cours de cette séance ce qui suit :

1) Du Samedi de Lazare et les jours suivants, les offices seront célébrés dans une seule église de chaque district archiépiscopal de l’Archevêché de Constantinople et dans chacun des diocèses métropolitains adjacents, toujours à huis clos, sous le soin et la supervision des hiérarques locaux et du représentant patriarcal de chaque district.

2) La technologie contemporaine facilite l’œuvre pastorale de l’Église et ce particulièrement dans les circonstances difficiles actuelles. Toutefois, il ne faut pas que cela conduise à des abus. Pour cette raison, la retransmission en ligne des offices liturgiques ne doit avoir lieu que depuis une seule église dans chaque diocèse du Patriarcat œcuménique, et cela afin de ne pas consolider un nouvel ethos qui convertirait les rites ecclésiastiques en un spectacle télévisé. Au siège du Patriarcat œcuménique, la retransmission télévisée et en ligne n’aura lieu que depuis l’église patriarcale du Phanar, où les offices seront célébrés par le vénérable Primat et les membres de la Cour patriarcale.

3) Dans les diocèses de l’étranger, toutes les autres questions seront décidées par les archipasteurs locaux, toujours dans le cadre des décisions et les directives des gouvernements locaux et des autorités sanitaires.

4) Dans les monastères patriarcaux, comme cela avait été décidé, tous les offices seront célébrés normalement par leurs fraternités monastiques, sans présence de pèlerins de l’extérieur.

Le Patriarche œcuménique et la hiérarchie autour de lui souhaitent à tous une Sainte et Grande Semaine pleine de componction et une sainte fête de Pâques bénie.

Au Phanar, le 8 avril 2020, fait à la Grande Chancellerie ».

