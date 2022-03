Communiqué de la FRAT : « Solidarité avec le peuple ukrainien »￼

La Fraternité orthodoxe en Europe occidentale (FRAT) a publié un communiqué :

“Deux semaines après le début de l’agression de l’Ukraine déclenchée par le président Poutine, notre émotion et notre sidération restent toujours aussi vives.

Que faire pour soigner, soulager, conforter, défendre ceux qui subissent de plein fouet cette odieuse invasion ?

Combien de violences, de mensonges et de manipulations vont encore être déployés pour assouvir une soif de domination ?

Devant un avenir imprévisible, nous prions pour tous ceux qui, par divers moyens, trouvent le courage de résister. En premier lieu en Ukraine mais aussi en Russie et partout dans le monde. Qu’ils trouvent dans le nom du Seigneur un ferme appui pour traverser cette épreuve inhumaine et éclairer leur action.

Alors que les divisions ecclésiales et la guerre se trouvent mêlées, que ni l’invasion russe ni la lutte légitime qui s’y oppose ne s’accompagnent de représailles entre membres d’Églises séparées.

Nous rejoignons tous les appels adressés aux dirigeants de l’État et de l’armée russes pour qu’ils cessent les combats. En cette période de repentir, nous demandons instamment qu’en tout lieu où elle est implantée, particulièrement en Russie où elle jouit d’une influence considérable dans la société, l’Église élève une voix courageuse, affermie dans la vérité et la prière, pour dénoncer et faire cesser ce fratricide contraire à l’évangile.

Nos pensées se tournent vers les victimes. Nous prions pour le pardon et le repos de tous ceux qui, Ukrainiens ou Russes, périssent chaque jour dans ce terrible conflit.

Nous sommes solidaires, non seulement en intention mais aussi en actes, envers tous ceux qui, directement ou indirectement, souffrent de cette guerre.

Nous relayons ci-dessous plusieurs initiatives par lesquelles nous pouvons apporter une aide concrète à ceux qui fuient les attaques de l’armée russe et sont contraints à l’exil.

Cette crise, par la solidarité qu’elle suscite, nous oblige, nous, orthodoxes de toutes origines disséminés en Occident, d’apporter un témoignage commun de service et d’entraide. Cette guerre nous rappelle que nous ne pouvons nous rapprocher de notre unité en Christ si nous ne dépassons pas nos sentiments d’appartenances nationales et nos divisions internes. Par l’amour envers notre prochain, en l’accueillant dans sa différence et ses nécessités, nous pouvons, autant que nos forces le permettent, à la suite du patriarche Abraham, goûter l’expérience de communion qui unit les personnes de la Trinité.

Le Conseil de la Fraternité

Voici, parmi d’autres, quelques actions concrètes auxquelles vous pouvez vous joindre :

Une collecte de fonds, organisée par le Vicariat Sainte-Marie-de-Paris-et-Saint-Alexis-d’Ugine,destinée à des associations sur place, en coopération avec la Communauté de Sant’Egidio, ainsi qu’avec l’association Les Enfants de l’espoir « Deti nadejdi ».

Plus d’informations et modalités de paiement ici :

La constitution d’une base de données de familles qui pourraient héberger temporairement des réfugiés qui arriveront en France, en coopération avec la Cimade et France terre d’asile. Pour toute proposition, merci de s’adresser à l’adresse suivante :

accueil.ukraine.vicariat@orange.fr

En déposant vos dons en nature à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky – 12, rue Daru (Paris 8e) ou dans un autre centre de collecte.

Plus de détails ici :