Communiqué de la Sainte Communauté du Mont Athos au sujet du coronavirus

« À l’occasion de la pandémie du coronavirus, la Sainte Communauté du Mont Athos, partageant la soif spirituelle de tous ceux qui voulaient aller à l’église, vénérer les souffrances vivifiante et la Résurrection du Seigneur et recevoir, avec la préparation spirituelle appropriée, les Mystères immaculés, mais ont été contraints au confinement, ressent la nécessité de prendre position publiquement sur cette question. La Divine Communion constitue la source de sanctification, de salut, de l’espoir, de la lumière et de la participation dans la vie du Seigneur, et n’est en aucun cas cause de transmission de maladies infectieuses ou de tout autre mal. C’est ce qui est témoigné par l’expérience des siècles, c’est ce qu’enseigne en connaissance de cause notre Église, c’est ce que nous croyons indéfectiblement en tant que chrétiens et fidèles enfants de celle-ci. L’Église était et reste la dispensatrice des biens éternels, du Corps et du Sang du Christ, par lesquels il est possible de nous unir avec le Christ crucifié et ressuscité, en vainquant la mort. Nous exprimons notre tristesse pour les déclarations publiques prônant l’abstention de la Divine Communion, en soulignant que ce mystère de l’Église orthodoxe, qui est le plus grand, est absolument nécessaire à la vie spirituelle et il est impossible que les fidèles soient contraints d’en être privés. La Sainte Communauté n’est pas négative envers les mesures de prévention contre le coronavirus et respecte les efforts des autorités de l’État, des scientifiques et des travailleurs du domaine sanitaire pour affronter la pandémie. Nous faisons, avec l’aide de Dieu, ce qui est humainement possible, et les mesures de protection ont été prises et sont observées jusqu’à ce jour avec soin et discernement sur la Sainte Montagne également. Cependant, cette pandémie et son traitement ne doivent en aucun cas affecter la possibilité des fidèles de participer aux saints Mystères de l’Église orthodoxe avec pour résultat la limitation de la liberté religieuse et du culte chrétien. Dans les circonstances actuelles difficiles de la pandémie existe un besoin accru de recours à Dieu, de participation aux moyens salvifiques de l’Église et d’invocation de l’aide divine et de l’intercession des saints, par les différents moyens que connaît l’expérience ecclésiale séculaire, c’est-à-dire la célébration de processions avec des saintes icônes et des précieuses reliques, la récitation de prières spéciales, la célébration d’offices spéciaux. Le temps de l’épreuve passera, les mesures restrictives seront levées graduellement, mais que cette épreuve que le Seigneur a permis pour nos péchés devienne une occasion de sincère pénitence et de retour à l’enseignement du saint Évangile du Christ ressuscité, qui est l’espoir non seulement de chacun personnellement, mais du monde entier, le Christ qui chasse toute peur, car Il est le Vainqueur de la mort. Dans la période liturgique de la sainte Pâque, que nous traversons, unissons-nous au Seigneur, dans le repentir, l’amour, la miséricorde, dans la condescendance envers la faiblesse du prochain, dans la patience, la foi sans hésitation, et remettons ‘toute notre vie au Christ Dieu’. Le Christ est ressuscité ! »

