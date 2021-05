Communiqué de l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe

« En l’église Saint-Lazare de la crypte de la cathédrale Saint-Sava à Belgrade a été tenue la session ordinaire de l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe, du 24 au 29 mai 2021, sous la présidence de S.S. le patriarche de Serbie Porphyre, avec la participation de tous les hiérarques diocésains de l’Église orthodoxe serbe, l’évêque de Šabac Laurent n’étant toutefois pas resté jusqu’à la fin de la session. L’Assemblée a commencé sa session par la sainte Liturgie célébrée par les hiérarques et l’invocation de l’Esprit Saint en la cathédrale Saint-Sava, le jour de la fête des saints Cyrille et Méthode, le 11/24 mai de cette année. L’Assemblée a constaté avec satisfaction que cette année marque le 100ème anniversaire de la fondation du diocèse d’Amérique et du Canada, le premier diocèse de notre Église sur le continent américain, la 90ème année de la fondation du diocèse de Belgrade-Karlovci, ainsi que le 140ème anniversaire de la naissance du saint évêque Nicolas (Velimirović), le 65ème anniversaire de son trépas et le 30ème anniversaire du transfert de ses reliques de Libertyville (USA) à son village natal de Lelić, près de Valjevo. L’Assemblée recommande à tous les diocèses de l’Église orthodoxe serbe de commémorer dignement tous ces importants anniversaires. Avec toute l’attention et le soin requis, l’Assemblée a examiné les événements qui menacent et, dans certains cas, contreviennent à l’unité de l’Église orthodoxe. Avec la même attention a été pris en considération le rapport de la Commission conciliaire sur Jasenovac, et en même temps, ont été examinés les problèmes de l’Église orthodoxe serbe, tant en Serbie que dans les pays de la région et de la diaspora dans le monde entier. Dans ce cadre, une attention particulière a été consacrée à la situation de notre Église et du peuple serbe au Kosovo et en Métochie, où l’injustice, les pressions et la violence contre le peuple serbe continuent, de même que la menace à l’égard de l’identité, de la liberté, des droits et des biens de l’Église orthodoxe serbe et ce, malheureusement, sous une forme de plus en plus draconienne. De même, l’Assemblée a été confrontée aux défis devant lesquels l’Église et le peuple se sont trouvés au Monténégro, où le nouveau pouvoir évite de signer l’Accord de base entre l’Église orthodoxe serbe et l’État, ce par quoi l’Église orthodoxe serbe est discriminée par rapport à toutes les autres Églises et confessions actives au Monténégro. Comme chaque année, l’Assemblée à soigneusement analysé l’état et les problèmes de l’instruction religieuse et des cours de catéchisme dans les écoles publiques de Serbie. L’Assemblée a mis hors de vigueur la décision conciliaire précédente sur la création de conseils épiscopaux dans différentes régions ecclésiastiques, étant donné que ces conseils avaient été établis en tant qu’institutions consultatives provisoires dans les conditions de temps de guerre, tant que durent les circonstances extraordinaires. Aujourd’hui, Dieu soit loué, il n’existe plus d’obstacles aux rencontres ordinaires et à la coopération entre nos hiérarques sur tout notre territoire canonique. L’Assemblée exprime sa profonde préoccupation au sujet des nouveaux projets de lois, et de lois promulguées rapidement, sans la préparation appropriée et sans dialogue avec les Églises et les communautés religieuses, bien que celles-ci soient directement concernées par ces projets de lois et lois, avec la menace de restriction, voire de l’abolition des droits des Églises et des communautés religieuses de confesser librement la foi, ce qui est contraire à la Constitution serbe et aux conventions internationales contraignantes. L’Assemblée considère également inacceptable que le projet de loi sur le patrimoine culturel limite sa validité à une partie seulement du territoire de la Serbie, car il exclut le territoire du Kosovo et de la Métochie du domaine de sa validité, alors que c’est là que se trouvent les sanctuaires et les monuments serbes les plus importants. L’Assemblée a pourvu les diocèses vacants. L’évêque de Budimlija Nikšić Joannice (Mićović) est élu métropolite du Monténégro et du Littoral ; l’évêque vicaire de Dioclée Méthode (Ostojić) , est élu évêque de Budimlija Nikšić, l’évêque de Mohacs Hésychios (Rogić), est élu évêque de Valjevo. Sont élus évêques vicaires du patriarche de Serbie : le hiéromoine Hiérothée (Petrović), membre de la communauté monastique de Kovilj, avec le titre d’évêque de Toplica ; le hiéromoine Sava (Bundalo), du monastère Sainte-Parascève à Zagreb, avec le titre d’évêque de Marča ; et l’archimandrite Justin (Jeremić), avec le titre d’évêque de Hvosno. L’archimandrite Damascène (Grabež), est élu vicaire de l’évêque de Bačka avec le titre d’évêque de Mohacs et l’archimandrite Jean (Stanojević) est élu vicaire de l’évêque de Düsseldorf et de toute l’Allemagne, avec le titre d’évêque de Hum. Le mandat de membre du Saint-Synode est échu pour les évêques de Bačka Irénée et de Šumadija Jean, lesquels demeurent membres remplaçants. Sont élus membres du Saint-Synode, sur proposition du patriarche de Serbie Porphyre, les évêques de Srem Basile et de Zvornik–Tuzla Photios ».

Communiqué rédigé par l’évêque de Bačka Irénée, porte-parole de l’Église orthodoxe serbe.

