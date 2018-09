Sous le titre « Liberté religieuse en Ukraine » la porte-parole du Département d’État des États-Unis, Heather Nauert, a publié le communiqué de presse suivant mardi 25 septembre : « Les États-Unis soutiennent fermement la liberté religieuse, dont celle des membres de groupes de régir leurs religions conformément à leurs croyances et à pratiquer leur foi librement sans ingérence gouvernementale. Les États-Unis respectent la capacité des dirigeants religieux orthodoxes d’Ukraine et leurs partisans à poursuivre l’autocéphalie selon leurs convictions. Nous respectons le patriarche œcuménique comme la voix de la tolérance religieuse et du dialogue inter-religieux. Les États-Unis maintiennent leur soutien inébranlable à l’Ukraine et à son intégrité territoriale face à l’agression russe dans l’Est de l’Ukraine et à l’occupation russe de la Crimée. Nous soutenons également l’Ukraine, qui trace son propre chemin et prend ses propres décisions et organise ses propres associations sans ingérence externe ».

