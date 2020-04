Communiqué des évêques de l’Église orthodoxe en Amérique (OCA) concernant les éventuelles actions en justice au titre du coronavirus

Le mardi 31 mars 2020, Sa Béatitude le métropolite Tikhon a convoqué par téléconférence une session spéciale du Conseil métropolitain de l’Église orthodoxe d’Amérique. À la suite de cette réunion, un communiqué conjoint du Saint-Synode des évêques et du Conseil métropolitain a été publié et peut être lu ci-dessous :

« Au clergé, aux moines et aux fidèles de l’Église orthodoxe d’Amérique :



Au cours des dernières semaines, Sa Béatitude le métropolite Tikhon et les membres du Saint-Synode de l’Église orthodoxe en Amérique, ainsi que des membres individuels du Saint-Synode de l’Église, ont été en communication presque constante les uns avec les autres concernant une myriade de critiques et de problèmes urgents qui se présentent à notre Église, découlant de la pandémie actuelle, et agitant notre société par la présence du nouveau SARS-CoV-2. Alors que nombre de ces questions présentent des défis théologiques et liturgiques nouveaux et sans précédent, un bon nombre de ces questions ont également impliqué des questions constitutionnelles, juridiques, administratives et financières qui sont pratiquement inconnues dans l’histoire de l’Église orthodoxe en Amérique.



Tout au long de ce processus, vos évêques ont sans cesse sollicité les conseils d’experts, en particulier ceux des domaines théologiques et liturgiques, ainsi que des administrateurs de la santé publique et des conseillers juridiques concernant les questions relevant de leur expertise particulière. Ce processus continue, bien entendu, avec de nouveaux problèmes et défis qui se posent quotidiennement, voire toutes les heures.



Pour approfondir ces questions, une session extraordinaire du Saint-Synode des évêques a eu lieu le lundi 30 mars 2020, afin de fournir des orientations plus précises, en particulier en ce qui concerne les instructions concernant la commémoration liturgique de la Semaine Sainte et la célébration de la Pâque de Notre Seigneur le 19 avril 2020. De même, le Conseil métropolitain s’est réuni le mardi 31 mars 2020 afin de discuter et de coordonner davantage la réponse de l’Église à cette crise difficile.



Cependant, certains aspects de la crise actuelle se manifestent déplorablement même à ce stade.



Nous sommes informés que des litiges – dont aucun n’implique actuellement l’Église orthodoxe en Amérique – ont déjà éclaté devant diverses juridictions civiles, au cœur desquels sont des problèmes de conformité avec les directives gouvernementales qui ont déjà été émises par les autorités civiles au niveau national et local. Nous pouvons certainement prévoir que les procédures judiciaires de cette nature se multiplieront dans les semaines et les mois à venir. Selon des indications préliminaires, de telles actions en justice ne seront pas couvertes par les contrats d’assurance souscrits par notre Église et ses entités affiliées.



Depuis de nombreuses décennies, le secteur de l’assurance aux États-Unis a été et demeure à ce jour un ami et un soutien fidèle des Églises américaines, en particulier en ce qui concerne leur responsabilité [civile] pour les déclarations ecclésiastiques publiques et privées dans une variété de contextes, y compris la responsabilité pour des réclamations relevant de la loi et de la « common law », les réclamations d’indemnisation des accidents du travail, les questions d’indemnisation du chômage et bien d’autres. Cependant, les réclamations relatives à la responsabilité découlant d’événements liés à COVID-19 sont nouvelles, inattendues, non envisagées et imprévues dans le secteur de l’assurance, et nous pouvons prévoir avec certitude que les assureurs pourraient contester la couverture d’assurance de ces réclamations dans les futurs litiges liés au coronavirus. À l’heure actuelle, nous ne pouvons que spéculer sur la résolution judiciaire de ces problèmes de couverture à l’avenir. Tout cela suggère que la couverture est, au mieux, incertaine, et qu’il est dans le meilleur intérêt de l’Église de procéder comme si aucune couverture n’était en place dans aucune de ces circonstances. Pour embrouiller et aggraver davantage la situation, nous devons tenir compte du fait que l’assurance n’est pas un produit unique, que les assureurs ont des couvertures, des formulaires et des avenants différents et que les paroisses individuelles, avec leur agent d’assurance, peuvent adapter la couverture à leurs risques et désirs particuliers. Il n’existe à l’heure actuelle aucun moyen de savoir avec une certitude juridique l’existence et l’étendue de la protection de chaque paroisse en vertu de leurs polices d’assurance existantes.



Par conséquent, compte tenu de ces problèmes critiques, ambiguïtés et incertitudes concernant le potentiel de la couverture d’assurance, nous devons nous conformer parfaitement à toutes les directives des autorités civiles en adoptant des pratiques qui vont au-delà de la norme en matière d’hygiène et de nettoyage de nos églises, et en faisant ce qui est raisonnable et prudent pour protéger nos Églises dans les circonstances actuelles.

À cet égard, le Saint-Synode des Évêques et le Conseil métropolitain ne peuvent que réitérer et souligner avec force la nécessité absolue que chacune de nos paroisses, monastères, séminaires et toutes les autres entités ecclésiastiques affiliées à l’Église orthodoxe d’Amérique se conforment aux détails minutieux de toutes les exigences et directives gouvernementales, qu’elles soient promulguées par les autorités civiles nationales, étatiques ou locales, concernant les mesures prises dans le cadre de la pandémie actuelle. Il ne peut y avoir aucune exception à cette règle.

C’est avec tristesse que vos évêques et les membres du Conseil métropolitain publient ce communiqué, sachant très bien le lourd fardeau qu’il peut imposer au clergé, aux moines et aux fidèles de notre Église orthodoxe en Amérique ».

