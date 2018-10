Suite à l’échec, dû a l’abstention massive, du referendum, qui avait pour but de redéfinir le mariage dans la constitution roumaine comme étant celui « d’un homme et d’une femme » et à prévenir ainsi l’introduction du mariage homosexuel, le bureau de presse du Patriarcat de Roumanie a publié le communiqué suivant :

« Suite à l’invalidation du referendum des 6 et 7 octobre sur la redéfinition du mariage, le Patriarcat de Roumanie appelle à l’unité spirituelle et à la défense continue de la famille bénie par Dieu. À l’occasion du referendum, l’Église orthodoxe roumaine a rempli sa mission civique et morale dans l’espace publique, où elle a affirmé et défendu l’identité et la valeur de la famille comme institution humaine créée et bénie de Dieu. Dans ce sens, nous remercions les presque quatre millions de citoyens roumains qui ont répondu positivement par leur participation au vote. L’attitude que les Roumains ont assumée par leur participation au vote ou leur absence à celui-ci, doit être respectée et analysée, tandis que la démocratie basée sur la liberté civique doit être cultivée plus intensément par l’information correcte et de façon permanente concernant les sujets débattus publiquement. Bien que le récent referendum n’ait pas été validé, il nous a offert la possibilité de connaître le degré de sécularisation de la société roumaine d’aujourd’hui, ainsi que les principales positions dans la société concernant l’affirmation et la défense des valeurs morales basées sur la foi en Dieu et l’histoire bimillénaire du peuple roumain. Dans ce contexte social, l’Église orthodoxe roumaine a le devoir de soutenir et de continuer à promouvoir la famille bénie de Dieu et les valeurs de la foi chrétienne ».

