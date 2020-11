Communiqué du CECEF sur la situation en Arménie

Le Conseil d’Églises chrétiennes en France (CÉCEF), en lien avec les Églises chrétiennes arméniennes en France, exprime sa plus grande préoccupation concernant la présente situation dans le Caucase. Le CÉCEF a bien conscience que le cessez-le-feu signé le 9 novembre 2020 par l’Arménie et l’Azerbaïdjan est fragile et que le riche héritage culturel et cultuel […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter